Il Signore degli Anelli: la serie in arrivo su Prime Video ha un titolo ufficiale

Nel 2022 gli utenti abbonati al servizio Prime Video di Amazon daranno il benvenuto a una delle produzioni televisive più attese degli ultimi anni. Parliamo della serie TV dedicata a Il Signore degli Anelli: l'intramontabile romanzo fantasy di J. R. R. Tolkien approderà sul piccolo schermo con una storia ambientata nella Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi narrati negli acclamati lungometraggi. Poche ore fa, il colosso americano ha svelato il titolo ufficiale della serie.

Gli Anelli del Potere: ecco il titolo della serie Prime Video

Con un suggestivo trailer, Amazon ha presentato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, confermando il sottotitolo ufficiale dello show televisivo. Dal 2 settembre 2022 la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi, con un nuovo episodio in uscita ogni settimana. Per gli Amazon Studios è il progetto più mastodontico mai realizzato.

Il filmato live action legato all'annuncio è decisamente originale: la produzione afferma di aver forgiato fisicamente il titolo nella fonderia di un fabbro, "versando rovente metallo fuso in legno intagliato a mano con la forma delle lettere". Su ogni carattere del logotitolo, creato in metallo argentato, sono incisi dei versi elfici. Il processo di forgiatura è stato catturato in slow motion per realizzare lo scenografico trailer che potete visionare qui.

"Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l'Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l'Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini", hanno dichiarato gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. I due sceneggiatori aggiungono: "Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello - ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti... e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia".

Il cast corale della serie Gli Anelli del Potere vede la presenza di personaggi inediti e di alcuni volti noti ai fan delle saghe cinematografiche de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Lo show esplorerà gran parte delle ambientazioni trattate nei romanzi di Tolkien: "Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa".