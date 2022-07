Il Signore degli Anelli: Gollum rimandato (di nuovo) di diversi mesi

Nonostante l'annuncio a fine maggio su Twitter, Il Signore degli Anelli: Gollum non arriverà sugli scaffali il primo settembre di quest'anno. È la stessa Daedalic a comunicare un ulteriore rimando per il titolo dedicato all'iconico personaggio della saga di J. R. R. Tolkien.

Il gioco, presentato nel 2019, era stato previsto inizialmente per lo scorso anno. Daedalic però aveva spostato la data di uscita e solo a fine maggio aveva confermato il lancio per il primo settembre 2022. A poco più di due mesi di distanza, però, lo studio lo ha rimandato nuovamente, ma stavolta senza fornire alcuna data.

Sembra, infatti, che il gioco richieda ancora qualche mese di sviluppo, ragione per cui potrebbe arrivare non prima del 2023. Lo sviluppatore non ha approfondito le ragioni dell'ennesimo ritardo, piuttosto significativo, ma si è limitato a sottolineare che il motivo è "offrire la migliore esperienza possibile".

A message to our community pic.twitter.com/OCndSNXfVW — Daedalic Entertainment (@daedalic) July 25, 2022

"Negli ultimi anni, il team ha lavorato duramente per offrire una trama coinvolgente ambientata in un mondo mozzafiato, pieno di magia e meraviglia. Ci stiamo impegnando per soddisfare le aspettative della nostra community e scoprire la storia mai raccontata di Gollum in un modo che onori J. R. R. Tolkien" si legge nel tweet.

"Detto questo, per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di spostare la data per il lancio de Il Signore degli Anelli: Gollum di alcuni mesi. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti con una data esatta prossimamente".

Il gioco racconterà la storia mai narrata di Gollum, proponendoci un'esperienza strettamente influenzata dalle nostre scelte, le quali daranno modo al personaggio di esprimere maggiormente la personalità di Smigol o di Gollum appunto. Si tratta di un'avventura basata su un approccio stealth e sull'esplorazione, con parkour e scalate al centro degli spostamenti.