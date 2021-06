Il ritorno di Painkiller e molto altro: ecco la nuova etichetta Prime Matter di Koch Media

Painkiller, storico FPS che raccolse grandi consensi all'uscita nel 2004 (seguito nel 2012 da un secondo capitolo), è pronto a tornare, ma non solo: c'è molto nel calderone di Koch Media. L'editore ha svelato una nuova etichetta chiamata Prime Matter con quartier generale a Monaco di Baviera e una lineup di titoli in arrivo piuttosto completa, che spazia lungo diversi generi.

"Prime Matter è una nuova casa per giochi premium, che offre ai partner attuali e futuri tutta l'esperienza di Koch Media Group affiancata da un nuovo e dinamico team dedicato a massimizzare il loro vero potenziale. Il cuore dell'industria dei videogiochi è, ovviamente, l'intrattenimento. Prime Matter cercherà costantemente di innovare e ispirare i giocatori in tutte le sue attività, pur mantenendo i valori fondamentali di ciò che rende il nostro settore così speciale: il fatto di essere intrinsecamente divertente", ha dichiarato Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media.

Per partire con il piede giusto, Prime Matter ha annunciato una serie di partnership e giochi in via di sviluppo, tra nuove e vecchie IP, che vi elenchiamo di seguito.

Payday 3 di Starbreeze Studios (Svezia) - l'ultimo capitolo dello sparatutto coop in prima persona, ambientato in una location simile ad Hollywood, che consente al giocatore di vivere la fantasia di vestire i panni di un criminale in carriera di fama internazionale, che si unisce alla leggendaria banda PAYDAY.

di Starbreeze Studios (Svezia) - l'ultimo capitolo dello sparatutto coop in prima persona, ambientato in una location simile ad Hollywood, che consente al giocatore di vivere la fantasia di vestire i panni di un criminale in carriera di fama internazionale, che si unisce alla leggendaria banda PAYDAY. Crossfire: Legion - Smilegate e Prime Matter stanno collaborando per pubblicare Crossfire: Legion, il gioco RTS dello sviluppatore canadese Blackbird Interactive. Il mondo di Crossfire offre lo scenario e lo sfondo perfetti per un RTS con una guerra globale futuristica e delle feroci fazioni in lotta.

- Smilegate e Prime Matter stanno collaborando per pubblicare Crossfire: Legion, il gioco RTS dello sviluppatore canadese Blackbird Interactive. Il mondo di Crossfire offre lo scenario e lo sfondo perfetti per un RTS con una guerra globale futuristica e delle feroci fazioni in lotta. Painkiller - Il leggendario Painkiller è tornato! Tieni gli occhi aperti per maggiori informazioni! (nota: l'originale venne sviluppato da People Can Fly, di questo capitolo non è chiaro chi si occuperà)

- Il leggendario Painkiller è tornato! Tieni gli occhi aperti per maggiori informazioni! (nota: l'originale venne sviluppato da People Can Fly, di questo capitolo non è chiaro chi si occuperà) Kings Bounty 2 - Sviluppato da 1C Entertainment (Russia), King's Bounty II sarà il successore del famoso franchise RPG che ha ridefinito il genere strategico.

- Sviluppato da 1C Entertainment (Russia), King's Bounty II sarà il successore del famoso franchise RPG che ha ridefinito il genere strategico. (Nuova IP) Scars Above - di Mad Head Games (Serbia) è un oscuro dark sci-fi action adventure con un protagonista solitario che deve sopravvivere in un mondo da incubo davvero ostile.

- di Mad Head Games (Serbia) è un oscuro dark sci-fi action adventure con un protagonista solitario che deve sopravvivere in un mondo da incubo davvero ostile. (Nuova IP) Codename Final Form (titolo in progress) - dallo sviluppatore polacco Reikon Games, è un FPS futuristico adrenalinico dove il giocatore assume il ruolo di una valchiria cibernetica che deve salvare l'umanità dall'estinzione.

- dallo sviluppatore polacco Reikon Games, è un FPS futuristico adrenalinico dove il giocatore assume il ruolo di una valchiria cibernetica che deve salvare l'umanità dall'estinzione. Gungrave G.O.R.E - è un elegante sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, con protagonista Grave, pistolero e duro antieroe, pronto ad abbattere tonnellate di nemici con scariche di micidiali proiettili fumanti.

- è un elegante sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, con protagonista Grave, pistolero e duro antieroe, pronto ad abbattere tonnellate di nemici con scariche di micidiali proiettili fumanti. (Nuova IP) Dolmen - Sviluppato dal brasiliano Massive Work Studio. DOLMEN è un nuovo terrificante gioco di ruolo d'azione che combina fantascienza futuristica e horror cosmico lovecraftiano.

- Sviluppato dal brasiliano Massive Work Studio. DOLMEN è un nuovo terrificante gioco di ruolo d'azione che combina fantascienza futuristica e horror cosmico lovecraftiano. (Nuova IP) The Last Oricru - Dalle menti degli sviluppatori di GoldKnights (Repubblica Ceca), arriva The Last Oricru un action RPG in terza persona che si svolge in un'ambientazione medievale unica combinata con elementi sci-fi.

- Dalle menti degli sviluppatori di GoldKnights (Repubblica Ceca), arriva The Last Oricru un action RPG in terza persona che si svolge in un'ambientazione medievale unica combinata con elementi sci-fi. (Nuova IP) Echoes Of The End (titolo in progress) - sviluppato dallo studio islandese Myrkur Games - un'avventura action single player ambientata in un mondo fantasy unico, che narra la storia di Ryn alla ricerca del suo vero scopo nel mondo.

- sviluppato dallo studio islandese Myrkur Games - un'avventura action single player ambientata in un mondo fantasy unico, che narra la storia di Ryn alla ricerca del suo vero scopo nel mondo. (Nuova IP) The Chant (titolo in progress) - Sviluppato dallo studio canadese Brass Token, questo thriller psicologico immergerà il giocatore in un'avventura horror psichedelica in terza persona.

- Sviluppato dallo studio canadese Brass Token, questo thriller psicologico immergerà il giocatore in un'avventura horror psichedelica in terza persona. (Nuova IP) Encased - dallo sviluppatore russo Dark Crystal Games, un classico gioco di ruolo in cui il giocatore è in missione per scoprire i segreti di una civiltà aliena.

- dallo sviluppatore russo Dark Crystal Games, un classico gioco di ruolo in cui il giocatore è in missione per scoprire i segreti di una civiltà aliena. Ufficialmente in arrivo su Nintendo Switch Kingdome Come Deliverance di Warhorse Studios (Repubblica Ceca) in collaborazione con Saber Interactive.

Inoltre, sotto la nuova etichetta verranno pubblicati numerosi giochi già noti di studi che lavorano già con Koch Media tra cui Mount e Blade II: Bannerlords per console, un nuovo capitolo di Kingdom Come Deliverance e la versione next-gen di Outward.