Il ritorno di 39 classici Atari in The Anniversary Celebration Expanded Edition

La nuova versione, intitolata Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition, aggiunge due nuove linee temporali e 39 giochi alla retrospettiva giocabile di Atari.

Atari e lo sviluppatore Digital Eclipse hanno annunciato un'espansione del loro titolo del 2022, Atari 50: The Anniversary Collection. L'espansione intitolata The Anniversary Celebration Expanded Edition si basa su una nuova fase dell'epica storia di Atari e include include 39 giochi giocabili e una serie di segmenti video.

Tra i punti salienti della nuova linea temporale The Wider World of Atari ci sono un approfondimento su Berzerk di Stern Electronics; una speciale retrospettiva sull'artista Evelyn Seto, che ha contribuito a creare il famoso logo “Fuji” di Atari; Al Alcorn, creatore di Pong, che spiega la nascita di Breakout; e un'esplorazione del ruolo dei fan nella scoperta di prototipi non rilasciati, nella creazione di giochi "homebrew" e nella preservazione della storia di Atari.

Abbiamo poi una seconda linea temporale che prende il nome di The First Console War, che racconta la storia della prima grande guerra delle console tra l'Atari 2600 e l'Intellivision di Mattel, una storia che ha visto il capitolo finale addirittura pochi giorni fa con l'acquisizione del marchio Intellivision da parte della stessa Atari.

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition sarà rilasciato il 25 ottobre su PC, Switch, Xbox One e Series X, PlayStation 4 e 5, e Atari VCS, con una versione fisica disponibile su Nintendo Switch e PlayStation 5. Servirà il titolo originale per potervi accedere, perché quest'ultima versione è proprio un DLC.

Con questa espansione, Atari e Digital Eclipse continuano a celebrare e preservare la ricca storia dei videogiochi, offrendo ai giocatori un'esperienza ancora più ricca e approfondita.