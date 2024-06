Il richiestissimo controller DualSense ora costa meno di 50 (in alcuni bellissimi colori), ed ecco anche PS5 Slim a un prezzo super!

Tutte le svendite del weekend sono qui, sconti incredibili!

Se siete interessati ai controller , sappiate che oggi il prezzo di questi DualSense è veramente molto basso, rispetto agli standard abituali. Oltretutto, si tratta di tre colori iconici: nero, Volcanic Red e il bellissimo Grey Camo. Come noto, il DualSense è un controller avanzatissimo con grilletti adattivi, feedback aptico e connessione completamente wireless con batteria ricaricabile integrata. Inoltre, DualSense è perfettamente compatibile anche con il PC. In offerta c'è anche il comodissimo e utilissimo DualSense Charging Station, un dispositivo che consente di ricarica fino a due controller wireless DualSense contemporaneamente senza doverli collegare alla console PlayStation 5.

PlayStation 5 Slim ha appena debuttato sul mercato italiano e ora è addirittura scesa a circa 400€ per quanto riguarda il modello Digital privo di lettore ottico. La nuova versione si presenta con dimensioni più contenute e un SSD interno da 1TB leggermente più capiente rispetto al modello da 825 GB precedente.

Nonostante le dimensioni ridotte, questa console offre la stessa esperienza di gioco di alta qualità, con supporto per risoluzioni fino a 4K, ray tracing avanzato e tempi di caricamento ultrarapidi grazie all'SSD integrato. La PS5 Slim include anche il controller DualSense, che offre feedback aptico e grilletti adattivi per un'immersione ancora maggiore nei giochi. Inoltre, è dotata di tutte le funzionalità multimediali della PS5 standard, come il supporto per lo streaming in 4K e l'accesso a una vasta gamma di app di intrattenimento.