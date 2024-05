Il prossimo gioco di Naughty Dog 'potrebbe ridefinire la percezione tradizionale del gaming'

In un'intervista condivisa oggi in concomitanza con l'incontro sulla strategia aziendale di Sony, al direttore di Naughty Dog, Neil Druckmann, che è anche un acclamato autore di videogiochi responsabile di The Last of Us e Uncharted 4, è stato chiesto quale progetto da sogno gli piacerebbe realizzare. Druckmann ha detto di essere già stato "fortunato a lavorare su diversi progetti da sogno", prima di aggiungere di essere già al lavoro su un nuovo progetto.

Si tratta di un gioco non ancora annunciato ufficialmente che Druckmann definisce come "il più emozionante mai fatto" da Naughty Dog. "C'è un crescente apprezzamento per i giochi che trascende le fasce d'età, cosa che non accadeva quando ero più giovane" ha spiegato. "Questo cambiamento è evidenziato dal nostro approdo nel panorama delle serie TV con The Last of Us, che speravo avrebbe colmato il divario tra giocatori e non giocatori. Il successo dello show ha messo in luce il gaming, illustrando come possa offrire esperienze ricche e coinvolgenti".

"Questa visibilità mi entusiasma non solo per il nostro progetto attuale, ma anche per il potenziale più ampio che ha il gaming nel catturare un pubblico globale. Sono ansioso di vedere come verrà accolto questo nuovo gioco, soprattutto dopo il successo di The Last of Us, poiché potrebbe ridefinire la percezione tradizionale del gaming".

Visto che questo progetto non è stato ancora annunciato, le parole di Druckmann risultano vaghe. Ma non dovrebbe trattarsi di un The Last of Us 3, ma forse di una proprietà intellettuale nuova. "Devi correre dei rischi e trovare nuove idee che possano affascinare il pubblico, e anche se Uncharted è stato un successo in cima alle classifiche, è stato importante per il nostro studio innovare nuovamente con un nuovo franchise come The Last of Us", ha affermato Druckmann durante l'intervista. "Molte aziende insisterebbero per focalizzarsi su franchising redditizi, ma la cultura e la filosofia di Sony ci consentono di perseguire nuove idee".

In precedenza Druckmann aveva rivelato che una parte di The Last of Us Parte 3 è già stata scritta, ma il progetto non è mai stato ufficializzato. Non è neanche chiaro se i lavori siano partiti o se il gioco sia in sviluppo, mentre secondo alcuni rumor con il suo prossimo progetto Naughty Dog vorrebbe spaziare verso il genere fantasy.