Il primo gioco dei Queen arriva su App Store e Google Play

Queen: Rock Tou‪r permette di ascoltare e interagire con alcune delle canzoni più iconiche di tutti i tempi come "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are the Champions" e "Radio Ga Ga". E non solo, perché i giocatori potranno salire sul palco virtuale ed esibirsi con l'intera band composta dai mitici Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Queen: Rock Tou‪r - il ritorno dei Queen su App Store e Google Play

L'impostazione di gioco è quella del classico rhythm game musicale dove si suonano la chitarra, la batteria, il basso o si canta toccando le icone che compaiono sullo schermo. Riff di chitarra elettrizzanti, assoli di batteria mozzafiato e molto altro ancora permetteranno di rivivere il mito di una delle band più memorabili.

Seguendo il ritmo sul palco si possono eseguire combo all'ultimo respiro e totalizzare i punteggi migliori suonando le canzoni fino alla fine. Sulla base della progressione nella carriera, si sbloccano poi abiti e accessori per personalizzare i personaggi, e si suona su alcuni dei palchi più famosi, come quelli di Londra, Tokyo, Houston, Buenos Aires, Rio de Janeiro e molti altri. Il gioco include anche una piccola enciclopedia con curiosità musicali e immagini esclusive della band dagli archivi ufficiali dei Queen.

Queen: Rock Tou‪r è realizzato da Gameloft con attenzione anche all'aspetto tecnico, con disegni e animazioni ispirati allo stile emblematico dei Queen. Si tratta di un gioco scaricabile gratuitamente ma con acquisti in-app.

L'arrivo del gioco ritmico è un punto di riferimento significativo per i Queen. Con 50 anni ormai trascorsi dal reclutamento di John Deacon nel 1971, che ha completato la formazione classica dei Queen, il 2021 segna un Queen Golden Jubilee che la band sperava di celebrare con i fan. Un enorme tour europeo di 29 date negli stadi e nelle arene pianificato per quest'anno è stato costretto a essere posticipato al 2022.

Con la musica dal vivo bloccata e il ritorno dei tour ancora incerto, il gruppo rock Queen ha escogitato un'alternativa sicura: niente maschere, nessuna distanza sociale, solo la buona esperienza dal vivo vecchio stile, con Queen: Rock Tour.

Queen: Rock Tour - come scaricarlo

Queen: Rock Tour è disponibile su App Store e Google Play per i dispositivi iOS iPhone e iPad e i dispositivi Android. Sotto i link per il download.