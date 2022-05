Il primo bundle ufficiale di PS5 è con Horizon Forbidden West

PlayStation 5 è introvabile quando venduta separatamente, figuriamoci in bundle con un gioco. Nonostante siano passati quasi due anni dal momento dell'introduzione sul mercato, Sony non l'ha mai proposta in bundle, anche se le cose sembrano essere destinate a cambiare. PlayStation Direct, lo store con il quale Sony vende direttamente al pubblico (previa registrazione), ha infatti messo in listino il bundle con PS5 e Horizon Forbidden West.

Questo bundle è stato disponibile nei giorni scorsi presso alcuni rivenditori nel Regno Unito e negli Stati Uniti ma, come prevedibile, è andato esaurito nel giro di pochissimo tempo. Veniva venduto con uno sconto di 20 sterline rispetto all'importo necessario per acquistare separatamente PS5 e Horizon Forbidden West, quindi a circa 550€ nel caso di PS5 con lettore ottico e 450€ per PS5 Digital.

In entrambi i casi, il bundle non contiene il disco di gioco ma un voucher per riscattare Horizon Forbidden West da PlayStation Store. Nonostante PS5 continui a essere di difficile reperibilità per via della crisi delle materie prime, Sony ha rivisto le stime di vendita per i prossimi esercizi fiscali, nella convinzione di poter immettere sul mercato un maggior numero di unità della console di nuova generazione.

Horizon Forbidden West è il secondo capitolo della serie di action rpg di Guerrilla Games con protagonista Aloy, dopo Zero Dawn. Basato sul motore grafico Decima offre un vastissimo mondo di gioco, senza perdita di qualità visiva.