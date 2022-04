Il peggior gioco di calcio del momento pronto a rilanciarsi con un update. Sarà rivoluzione?

eFootball 2022, uscito circa sei mesi fa, è tra i giochi più criticati della storia: al lancio si è dimostrato totalmente inadeguato a competere con FIFA 22, incompleto dal punto di vista delle funzionalità, delle modalità, con intelligenza artificiale e grafica altamente discutibili e innumerevoli difetti che ne hanno affossato la valutazione su Steam.

La struttura free-to-play e il rilascio dei contenuti diluito nel tempo, formule ampiamente diffuse nell'industria videoludica e quindi di per sé da non condannare, si sono scontrate con le gravissime carenze del prodotto originale, di qualità troppo bassa per creare una comunità solida da cui partire.

Konami si è scusata pubblicamente più volte con gli appassionati, promettendo con l'Update 1.0.0 importanti novità dal punto di vista del gameplay e dei contenuti. L'aggiornamento, originariamente previsto per lo scorso novembre, ha subito un ritardo fino alla primavera di quest'anno e ora è finalmente pronto al debutto fissato per il 14 aprile.

"Ci siamo concentrati troppo sul pubblicare in tempo il gioco, perdendo così di vista la cosa più importante: la qualità", scrive Konami nella nota con cui presenta i contenuti dell'Update 1.0.0. "Inevitabilmente, ci siamo dovuti confrontare con le recensioni negative degli appassionati, giustamente delusi. Il team di sviluppo, fin da allora, si è duramente impegnato per riconquistare la loro fiducia e per migliorare il gioco, rendendolo ancora più coinvolgente per gli amanti del calcio in tutto il mondo".

"Crediamo di aver finalmente raggiunto un livello di qualità che ci soddisfa. Ecco perché siamo pronti al lancio dell'aggiornamento v.1.0.0. Non temete, abbiamo ancora tante funzionalità da implementare con aggiornamenti futuri, quindi non lasciatevi scappare le informazioni che pubblicheremo nei prossimi mesi".

L'aggiornamento 1.0.0 prevede un rinnovamento importante per quanto riguarda la fase difensiva. "In seguito a una verifica della gerarchia di priorità nelle azioni di difesa, abbiamo deciso di modificare le impostazioni predefinite dei tasti per rendere più intuitivo il gioco difensivo. I comandi di pressing disponibili nelle precedenti versioni del gioco vengono reintrodotti anche in questo titolo. Inoltre, abbiamo aggiunto un comando inedito, "Contrasto di spalla", che permette di riconquistare il possesso di palla in modo più dinamico".

C'è anche un nuovo comando, "Chiama pressing", tramite il quale è possibile coordinare la difesa collettiva: oltre ai giocatori coinvolti nella riconquista della palla, gli altri cercheranno di bloccare i corridoi di passaggio, spingendo in avanti la linea difensiva.

Novità anche per i passaggi. Konami ha aumentato la velocità generica dei passaggi ed è intervenuta per limitare gli errori di passaggio. "Oltre a tutto questo, abbiamo aggiunto un nuovo elemento che renderà generalmente più piacevole l'esperienza di passaggio, ovvero i comandi "Passaggio sensazionale", che permettono di calciare la palla con varie traiettorie speciali. Grazie a questi comandi, il giocatore potrà dettare il ritmo dell'attacco ed effettuare il passaggio finale decisivo".

Rivisitati anche i tiri, il dribbling e la parte degli schemi di gioco. Arriva inoltre la modalità di gioco "Squadra dei sogni" (simile a FUT di FIFA) che permette di selezionare i propri giocatori e allenatori preferiti, coltivandone le abilità in modo da adattarle al proprio stile di gioco, con "una libertà pressoché infinita nel plasmare una squadra completamente personalizzata", dice Konami.

Slitta invece la versione mobile di eFootball 2022. "Desideriamo scusarci per l'ennesimo ritardo, il team di sviluppo è al lavoro per assicurarsi che sia della massima qualità al momento del lancio". Ulteriori dettagli sull'Update 1.0.0 potete trovarli a questo indirizzo.

Tramite un comunicato stampa, Konami ha inoltre annunciato un'ambiziosa partnership con l'AC Milan: l'accordo pluriennale comprende i diritti sullo stadio San Siro e le scansioni 3D complete dei volti dei giocatori e delle divise del club milanese. Come parte dell'accordo, Konami diventerà "il primo 'Official Training Wear Partner nella storia dell'AC Milan".

Nell'attesa è lecito chiedersi se tutte queste novità porteranno a un cambio di passo per un titolo che sembra nato sotto una cattiva stella. C'è ancora speranza per Konami o, come si suol dire, "too little, too late"?