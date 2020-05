Il nuovo ponte di Genova verrà ricostruito in Euro Truck Simulator 2

I lavori sul nuovo ponte di Genova, costruito dopo il crollo del famigerato Ponte Morandi, sono terminati lo scorso 28 aprile con l'aggiunta della diciannovesima e ultima campata, che ha completato la struttura del ponte. Il nuovo ponte è stato progettato da Renzo Piano e ricuce una profonda ferita per Genova, e per l'Italia intera, dopo il disastroso crollo dell'agosto 2018.

Nei giorni scorsi, SCS Software, il team di sviluppo della Repubblica Ceca responsabile di Euro Truck Simulator, aveva pubblicato una misteriosa immagine sul proprio blog in cui si scorgeva un cantiere al lavoro in una posizione sconosciuta all'interno di Euro Truck Simulator 2. La community internazionale di ECS 2 si è divertita a ipotizzare di quale tipo di costruzione potesse trattarsi e dopo qualche giorno SCS ha finalmente rivelato di cosa si trattava, proprio del nuovo ponte di Genova.

"Chiediamo all'intera community di ECS 2 di preparare i camion per un evento speciale di tipo World of Trucks per aiutare a completare il nuovo ponte di Genova" si legge su Steam. "Questo ponte è diventato un simbolo di speranza per l'Italia; migliaia di professionisti del settore hanno lavorato incessantemente negli ultimi sette mesi, anche durante l'attuale epidemia di Coronavirus, per terminare questo importante collegamento".

In Euro Truck Simulator 2 i giocatori devono collaborare alla realizzazione del ponte trasportando materiali, risorse di edificazione, equipaggiamento e personale per completare questa imponente costruzione. SCS Software comunicherà la data di inizio dell'evento tramite il proprio blog e i suoi canali social.

Euro Truck Simulator 2 è un simulatore di guida di camion disponibile per Windows, macOS e Linux (su Steam costa solo 4,99€). Il giocatore deve viaggiare su realistiche mappe dell'Europa a bordo di autoarticolati di varia natura e personalizzabili appartenenti a case produttrici reali. Consegnando merci alimentari, sostanze chimiche, mezzi industriali e altri tipi di risorse si guadagnano denaro e punti esperienza che consentono di sbloccare ulteriori modelli di camion, componenti e carichi. Non perdetevi la nostra recensione di Euro Truck Simulator 2.