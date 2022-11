Il Museo della Scienza di Milano alla Games Week con la Escape Room Digitale M4RT3 su Schiaparelli

Per la prima volta il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano parteciperà attivamente alla Milan Games Week e lo farà con M4RT3! ossia la prima escape room online dedicata a Marte e all'astronomia e realizzata in collaborazione con INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e con il visual design e development curati da Marimento, M4RT3! è un percorso narrativo tra scienza e fantascienza, sulle tracce del celebre astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, per scoprire i misteri del Pianeta Rosso. Sarà possibile provare M4RT3! direttamente alla Milan Games Week da venerdì 25 a domenica 27 novembre al PAD.8 STAND H22.

M4RT3!: la prima escape room digitale su Marte

Abbiamo provato in anteprima M4RT3! e possiamo dirvi che risolvere i 10 enigmi proposti dalla escape room digitale non è stato facile ma sicuramente divertente e soprattutto molto coinvolgente. La escape room online narrativa e investigativa, al confine tra fiction, realtà storica e attualità, permette al giocatore di poter scoprire la vera storia di Schiaparelli, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera a Milano, quando, nella notte del 23 agosto 1877, puntando verso Marte il telescopio con cui stava osservando il cielo, scoprì continenti, mari, isole, canali, calotte polari e arrivò a fantasticare dell'esistenza di esseri intelligenti, i marziani.

Un gioco collaborativo in cui l’obiettivo è sciogliere un mistero che sembrerebbe minacciare la Terra, risolvendo enigmi basati su documenti di archivio e informazioni reali, analizzando contenuti reali della missione Mars 2020 sul sito della NASA e immagini provenienti direttamente dall’Agenzia Spaziale Europea, esplorando luoghi virtuali misteriosi, facendo ricerca sul web e svolgendo indagini guidati da spirito di osservazione e deduzione logica.

“M4RT3! è un prodotto digitale innovativo che unisce le meccaniche di un escape game con il videogame e il racconto storico realizzato dal Museo e concepito per unire le persone anche a distanza che racconta l’incredibile storia dell’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli e del telescopio Merz-Repsold esposto oggi al Museo, le cui scoperte, a fine Ottocento, fecero sognare l’Umanità. M4RT3! è un applied game dedicato a chiunque voglia mettersi in gioco sfidando la propria curiosità e voglia di sapere per conoscere meglio il mondo. A metà strada tra scienza e fantascienza, in questo escape game narrativo risolvendo 10 enigmi guidati dall’astrofisica Margherita Hacker, personaggio di fantasia, si opera un cambio di prospettiva nella percezione che abbiamo del mondo e della Storia svelandone aspetti straordinari. Infatti documenti storici dell’Osservatorio Astronomico di Brera, fotografie e materiali pubblicati sui siti della NASA e dell’ESA e testimonianze storiche di Giovanni Virginio Schiaparelli, osservati attraverso la lente del gioco e dell’assurdo, assumono un significato nuovo e inaspettato immergendo il giocatore in un universo parallelo dove la comunicazione della scienza e la fantasia si intrecciano in un unicum che ci auguriamo possa stupire e incuriosire il nostro pubblico”, spiega Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo.

M4RT3! alla Milan Games Week anche in un talk con Fartade

In occasione del lancio di M4RT3!, il Museo debutta alla Milan Games Week ricreando l’atmosfera di una dark room al cui interno sarà esposto in esclusiva un vero frammento di meteorite marziano proveniente dal Museo di Scienze Planetarie Fondazione ParSeC - Parco delle Scienze e della Cultura. Centinaia di milioni di anni fa, in seguito a un grande cataclisma, pezzi della superficie di Marte si sono staccati dal pianeta. Alcuni di essi, dopo aver vagato per il Sistema Solare, sono caduti sulla Terra: il frammento in esposizione è arrivato sul nostro pianeta circa 60.000 anni fa ed è stato trovato nel 1999 dal collezionista italiano Giorgio Tomelleri nella zona del Sahara libico denominato Dar al Gani.

Venerdì 25 novembre alle ore 17.45, il Museo organizza inoltre un talk dal titolo “Scienza, Fantascienza & Videogame” per parlare di gaming, spazio e divulgazione scientifica insieme a Adrian Fartade - Divulgatore scientifico e youtuber, Luca Reduzzi - Curatore Spazio del Museo, Luca Roncella - Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e Stefano Sandrelli, Divulgatore scientifico, coordinatore dell'OAE Center Italy IAU e della comunicazione di INAF - Osservatorio astronomico di Brera. Un dialogo a più voci per parlare di scienza e videogiochi. Da intrattenimento a strumento di divulgazione, il videogioco è oggi un mezzo molto potente per toccare temi complessi, rendendoli accessibili. Tra questi la fascinazione per lo Spazio, nata quasi in concomitanza con il medium stesso, è tra i topic che più hanno ispirato i mondi virtuali: al pari di scrittori o autori cinematografici, da sei decenni anche il gaming esplora il cosmo tra scienza e fantascienza.

“Quando il Museo ci ha proposto di collaborare nella progettazione dell'escape room, siamo letteralmente saltati sulla sedia, perché per il Museo Astronomico di Brera ne stavamo proprio progettando una! La nostra collezione di strumenti e di documenti storici si presta perfettamente a una rilettura narrativa e, d'altra parte, siamo convinti da anni che il gioco e il divertimento possano garantire una vera crescita culturale. Se poi condiamo il tutto con un po' di mistero e un po' di scienza, il gioco (in tutti i sensi) è fatto!”, commenta Stefano Sandrelli, Divulgatore scientifico, coordinatore dell'OAE Center Italy IAU e della comunicazione di INAF - Osservatorio astronomico di Brera.

Escape room digitale M4RT3! si inserisce all’interno di una più ampia missione del Museo volta all’utilizzo dei linguaggi e delle tecnologie digitali per la valorizzazione del proprio patrimonio, sia come parte dell’esperienza della visita, sia al di fuori sfruttando la rete e le tecnologie mobili.

M4RT3! alla Milan Games Week: ecco come partecipare

8 Agosto 2016. Margherita Hacker, celebre astrofisica e appassionata di strumenti antichi, mentre è all’opera nel restauro del telescopio Merz-Repsold – strumento col quale Giovanni Virginio Schiaparelli, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera a Milano fino al 1900, ha osservato e rappresentato la geografia del pianeta Marte come mai nessuno aveva fatto in precedenza - trova un bigliettino firmato da Schiaparelli in persona, datato 1890. Il messaggio è parzialmente illeggibile, ma il resto del testo risuona come un avvertimento all’umanità per le future esplorazioni di Marte. A quel punto la celebre astrofisica si domanda quale sconvolgente scoperta abbia fatto Schiaparelli osservando Marte nel cielo e quale sia il reale contenuto di quel monito e da cosa noi terrestri oggi dovremmo guardarci. Margherita Hacker sa quanto Giovanni Virginio Schiaparelli fosse un ricercatore meticoloso e prudente e dunque un suo messaggio lasciato ai posteri debba essere preso con assoluta serietà. Quella sera, la ricercatrice intuisce che la sua vita sta per cambiare per sempre e che tutte le sue energie andranno rivolte alla soluzione di quel mistero per salvare il pianeta Terra e i suoi abitanti.

Sappiate che il gioco potrà durare al massimo 90 minuti e i giocatori potranno essere al massimo 6. In questo caso sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti sul sito ufficiale a QUESTA PAGINA ad un costo di 10€ a partire da mercoledì 23 novembre oppure in versione card nel bookshop MUST shop o, in esclusiva per i tre giorni della manifestazione 25-26 e 27 novembre, presso lo stand del Museo alla Milan Games Week. Il codice gioco sarà attivo a partire da venerdì 25 novembre. Insomma che aspettate a divertirvi con la Scienza?