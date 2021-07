Il gamepad Xbox avrà alcune caratteristiche del DualSense di PS5

Le prossime versioni dei gamepad per le console Xbox adotteranno alcune delle funzioni che il DualSense di PlayStation 5 ha portato al debutto. Lo ha rivelato Phil Spencer, direttore della divisione Xbox, che però non ha specificato quali potrebbero essere le nuove caratteristiche derivate da DualSense.

Gamepad Xbox come il DualSense di PlayStation 5

Il nuovo DualSense ha colpito gli appassionati soprattutto per i suoi motori tattili e per i trigger adattivi: delle accortezze che garantiscono maggiore precisione e aumentano il coinvolgimento nell'esperienza di gioco. Al contrario, il nuovo controller di Xbox Series X|S dà la sensazione di essere fin troppo simile rispetto alla soluzione di precedente generazione.

"Dobbiamo lavorare sul nostro controller. Sony ha fatto un buon lavoro con il suo device e valuteremo alcune delle loro introduzioni per individuare le aree da migliorare in casa nostra" ha detto Spencer in un'intervista a Kinda Funny.

Se Microsoft introducesse queste caratteristiche nel gamepad Xbox con ogni probabilità sarebbero disponibili anche sul PC, perlomeno per i giochi first-party prodotti dalla stessa casa di Redmond. Anche il DualSense di PS5 può essere usato sul PC, ma nessun software ne sfrutta le caratteristiche avanzate.

Nella stessa intervista Spencer ha parlato di altri piani per il futuro di Xbox. Ha detto: "Stiamo pensando a una serie di nuovi dispositivi che possano portare più giochi in più posti" lasciando intendere che Microsoft sta guardando anche in casa Nintendo e a cosa è stato fatto con Nintendo Switch. Sulla VR, invece: "La migliore soluzione adesso è Oculus Quest 2: il fatto che non necessiti la connessione ad alcun sistema rende al momento superfluo pensare a un dispositivo VR da connettere a una Xbox".