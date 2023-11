Il futuro di Sonic? Superare Mario, per un dirigente di SEGA

Osamu Ohasi, dirigente della divisione 2nd Business Department di SEGA, ha espresso il suo desiderio di superare Mario nel prossimo futuro. Attualmente, l'incarico di Ohasi prevede di creare un "secondo Sonic", ovvero costruire un nuovo futuro per Sonic basato su nuove IP e la riproposizione di quelle passate.

Durante un'intervista interna con SEGA Japan, quando gli è stato chiesto quali sono i piani di crescita per Sonic, il dirigente è stato categorico: "In poche parole, superare Mario. Sonic è stato originariamente sviluppato per competere con Mario, ma non abbiamo ancora raggiunto quest'obiettivo. Poiché rispettiamo Mario, il mio obbiettivo è di raggiungerlo e superarlo".

Inutile dire che si tratta di un progetto a dir poco ambizioso. Seppur il personaggio sia diventato un fenomeno mondiale ed è molto popolare tra i videogiocatori, dal punto di vista finanziario Mario ha ottenuto risultati di gran lunga migliori in termini di vendite e redditività.

"Vogliamo che Sonic venga giocato in tutto il mondo, incluso il Giappone, proprio come Mario, e vogliamo che il film sia un successo più grande di quello di Mario. Stiamo anche pensando di costruire un'attrazione a tema Sonic all'interno degli Universal Studios Japan. Questo è il mio obiettivo come amante di Sonic".

Anche nel settore cinematografico Sonic sembra essere in svantaggio: Sonic the Hedgehog 2 è stato senza dubbio un successo, ma Super Mario Bros. Movie ha ben presto ottenuto il titolo per il miglior weekend di lancio per un film d'animazione nella storia ed ha superato 1 miliardo di dollari al botteghino.

Nel frattempo, Sega ha annunciato un nuovo platform dedicato a Sonic intitolato Sonic Dream Team, in esclusiva per Apple Arcade. L'ultimo titolo multipiattaforma dedicato al riccio blu è stato Sonic Superstars, rilasciato nella stessa settimana di Marvel's Spider-Man 2 – che abbiamo recensito qui – e Super Mario Wonder, passando piuttosto in sordina rispetto a questi due.