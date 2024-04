Il franchise di Homeworld per la prima volta in Realtà Virtuale con Vast Reaches

L'obiettivo con Homeworld: Vast Reaches sarà quello di reimmaginare le battaglie spaziali tipiche del franchise in chiave Realtà Virtuale e Realtà Mista. Il nuovo capitolo della serie Homeworld, ora nelle mani di Gearbox, arriverà nel corso dell'anno per i dispositivi Meta Quest 2 e 3, mettendo i giocatori nei panni di un comandante di flotta con il controllo su diverse navi spaziali.

Famosa per le sue meccaniche di combattimento spaziale in tre dimensioni nello spazio profondo, la serie di Homeworld si sposa particolarmente bene con l'approccio VR/MR. Questo consentirà di seguire l'azione da ogni angolo, permettendo al giocatore di godere di una maggiore visione su ciò che sta accadendo nella battaglia, fermo restando che l'impostazione di base rimarrà quella da strategico in tempo reale.

"Ci siamo impegnati a creare una nuova esperienza che possa piacere sia agli appassionati di Homeworld che agli appassionati di giochi di strategia", ha affermato Richard Rouse III, direttore creativo dello studio di FarBridge. "È stato un onore prendere le battaglie spaziali e i personaggi unici di Homeworld e permettere alle persone di giocare in un modo completamente nuovo con la realtà virtuale e mista."

Homeworld: Vast Reaches è stato affidato a FarBridge, uno studio fondato nel 2017 e che si compone di veterani delle industrie del cinema e dei videogiochi. FarBridge gestirà le responsabilità di sviluppo e pubblicazione e collaborerà a stretto contatto con Gearbox Entertainment, che assicurerà la coerenza rispetto alla "lore" di Homeworld. Ad aprile 2013 Gearbox ha acquistato all'asta la proprietà intellettuale di Homeworld per 1,35 milioni di dollari, mentre i primi storici capitoli della serie sono stati sviluppati da Relic Entertainment.

Homeworld: Vast Reaches è ora disponibile per la lista dei desideri sul Meta Store. Ricordiamo che il ritorno di Homeworld avverrà anche con Homeworld 3, un capitolo più simile al passato della saga, affidato a Blackbird Interactive. Dopo uno sviluppo molto travagliato, è previsto nella versione definitiva per il prossimo 13 maggio.