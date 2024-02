Homeworld 3: demo pubblica disponibile e posticipo della data di uscita

Dopo aver coinvolto un gruppo di giocatori esterni al team di sviluppo, Blackbird Interactive ha deciso di rimandare l'uscita di Homeworld 3, nuovo capitolo di una gloriosa serie di strategici in tempo reale ambientati nello spazio. Il feedback di questi giocatori, infatti, ha indotto il team di sviluppo a rivedere alcuni elementi di gioco.

"Ultimamente abbiamo coinvolto un gruppo di giocatori che non fanno parte del nostro team e abbiamo dato loro la possibilità di provare l'intero gioco" si legge in un messaggio diffuso dalla stessa Blackbird. "Dopo questa prova sono emerse nuove intuizioni e prospettive che inseriremo nella versione definitiva di Homeworld 3 con l'obiettivo di offrire la migliore esperienza di gioco possibile". Per effetto di questa decisione, la data di uscita di Homeworld 3 è stata spostata dall'8 marzo al 13 maggio, mentre l'accesso anticipato inizierà il 10 maggio.

Dal 5 febbraio fino al 12 febbraio è inoltre disponibile la demo gratuita di Homeworld 3, accessibile a tutti. Questa consente di provare War Games, una modalità per il gioco in co-op da 1 a 3 giocatori, che può essere giocata anche in solitaria e che si focalizza sul gameplay da strategico in tempo reale di Homeworld e sulle sue dinamiche roguelike. Per provare la demo di Homeworld 3 occorre recarsi su Epic Games Store.

Homeworld 3 contempla battaglie spaziali su larga scala che coinvolgono un alto numero di navi spaziali con modelli poligonali dettagliati ed effetti visivi spettacolari. I giocatori con le ultime dotazioni hardware saranno in grado di sfruttarle pienamente e di giocare alla risoluzione 4K, secondo le promesse di Blackbird. Qui i requisiti hardware completi.

Parliamo di una serie di giochi di strategia in tempo reale (RTS) i cui primi due capitoli sono stati sviluppati da Relic Entertainment (Company of Heroes). La serie ha fatto il suo esordio nel 1999 con il primo capitolo che è diventato noto per essere uno dei primi giochi RTS completamente tridimensionali, il che significa che i giocatori potevano muoversi liberamente nelle tre dimensioni dello spazio anziché essere confinati a un piano bidimensionale come in molti altri giochi dello stesso genere. Homeworld, tra le altre cose, ha ricevuto elogi per la sua innovazione e la sua trama coinvolgente.