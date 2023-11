Homeworld 3: rivelati i requisiti hardware, supporterà il Ray Tracing

Gearbox Publishing e Blackbird Interactive hanno ufficialmente svelato i requisiti hardware di Homeworld 3, il nuovo capitolo di una delle serie di RTS di maggiore tradizione il cui debutto è previsto per il 2024. Blackbird Interactive continua il suo lavoro per ottimizzare il gioco e garantire che la fedeltà e l'immersività del gameplay di Homeworld 3 possano essere alla portata di un'ampia gamma di PC.

Homeworld 3 contemplerà battaglie spaziali su larga scala che coinvolgono un alto numero di navi spaziali con modelli poligonali dettagliati ed effetti visivi spettacolari. I giocatori con le ultime dotazioni hardware saranno in grado di sfruttarle pienamente e di giocare alla risoluzione 4K, secondo le promesse di Blackbird.

Clicca per ingrandire

Inoltre, l'RTS spaziale supporterà le più recenti tecnologie grafiche come il Ray Tracing, HDR, AMD FidelityFX Super Resolution 2, NVIDIA DLSS3 con Frame Generation e sarà compatibile con le schede video della serie Intel ARC.

Come si può vedere nella tabella riassuntiva, servono una GeForce RTX 4080 o una Radeon RX 7900 XTX per poter giocare in 4K con Ray Tracing nell'impostazione Ultra. Ma il motore grafico scala molto bene se è vero che consente di giocare anche con una vecchia GeForce GTX 1060, una AMD R9 480 o una Intel ARC A380, seppure in 1080p e a basso dettaglio visivo.

Homeworld è una serie di giochi di strategia in tempo reale (RTS) i cui primi due capitoli sono stati sviluppati da Relic Entertainment (Company of Heroes). La serie ha fatto il suo esordio nel 1999 con il primo capitolo che è diventato noto per essere uno dei primi giochi RTS completamente tridimensionali, il che significa che i giocatori potevano muoversi liberamente nelle tre dimensioni dello spazio anziché essere confinati a un piano bidimensionale come in molti altri giochi dello stesso genere. Homeworld, tra le altre cose, ha ricevuto elogi per la sua innovazione e la sua trama coinvolgente.