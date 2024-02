Il controller DualSense per PS5 ha un prezzo speciale su Amazon: eccolo a soli 55 e altre offerte del mondo PlayStation

Prezzi speciali oggi su Amazon per il mondo PlayStation 5. A partire dal controller DualSense, considerato il migliore per i suoi grilletti adattivi e il feedback aptico, oltretutto compatibile anche con il PC. C'è anche la stazione di ricarica per lo stesso DualSense, che ricarica fino a due controller wireless contemporaneamente senza doverli collegare alla console.

Per quanto riguarda il mondo PS5 Slim, la nuova versione della console di recente introduzione sul mercato, ci sono anche in questo caso dei prezzi decisamente interessanti, anche se la disponibilità è ridotta. Molto basso il prezzo della versione standard originale di PS5 che, seppure non abbia ricevuto il trattamento "dimagrante" della nuova, rimane un dispositivo performante e affidabile.

La nuova versione di PS5 si presenta con dimensioni più contenute, un lettore Ultra HD Blu-ray Disc rimovibile (che si può aggiungere successivamente alla versione Digital con un esborso di 119,99€) e un SSD interno da 1TB leggermente più capiente rispetto al modello da 825 GB precedente. Ottimi prezzi sia per la versione Standard che per quella priva di lettore ottico: a voi la scelta su quale sia la più conveniente!

Precisamente, Sony è intervenuta su volume e peso riducendoli, rispettivamente, del 30% e del 18% se paragonati ai modelli attualmente in commercio.

Dal punto di vista estetico, le scocche sono composte da quattro pannelli, con la porzione superiore lucida e quella inferiore opaca. Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale. Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29,99€.