Il CEO di Riot Games denunciato per molestie sessuali

Riot Games (League of Legends, Valorant) e il CEO Nicolo Laurent sono stati denunciati dall'ex dipendente Sharon O'Donnell per presunte molestie sessuali. Nella causa, segnalata da VICE Games, si legge che Laurent avrebbe approcciato la O'Donnell (allora sua assistente esecutiva) in modo spinto, chiedendole di "venire (usando il termine 'cum' che non ha bisogno di traduzioni, ndr) a casa sua mentre sua moglie era via", parlandole delle sue dimensioni e dicendole "che sua moglie era gelosa delle belle donne", oltre a usare altri atteggiamenti ammiccanti.

La O'Donnell ha ricoperto il ruolo di assistente esecutiva di Laurent fino al luglio dello scorso anno, quando è stata licenziata. Il mese scorso la donna ha depositato la causa presso la Corte Superiore dello Stato della California nella contea di Los Angeles. La donna ha detto che Laurent ha iniziato a molestarla da subito, fino alla fine dell'impiego, commentandone l'aspetto fisico, dicendole di essere più femminile e suggerendo alle dipendenti di sesso femminile di gestire lo stress da COVID facendo figli.

L'uomo avrebbe inoltre parlato alla donna delle dimensioni del suo membro, chiedendole di prendersi cura di lui quando erano soli e "venire" a casa sua quando la moglie non era presente, "implicando così che avrebbero dovuto fare sesso", si legge nella causa. La querelante ha aggiunto di aver rifiutato le attenzioni del CEO e per questo è stata punita sul lavoro e alla fine licenziata. La O'Donnell ha inoltre aggiunto di non essere stata pagata per tutte le ore lavorate, inclusi gli straordinari, e di non aver ricevuto pause per mangiare.



Nicolo Laurent, CEO di Riot Games

Riot Games sta indagando sulle affermazioni, ma al momento Laurent rimane saldo alla guida della software house. "Poiché alcune delle affermazioni riguardano un leader esecutivo, un comitato speciale del nostro Consiglio di amministrazione sta supervisionando le indagini, che sono condotte da uno studio legale esterno", ha detto un portavoce. "Il nostro CEO ha promesso la sua piena collaborazione e supporto durante questo processo e ci impegniamo a garantire che tutte le affermazioni vengano esaminate a fondo e risolte in modo appropriato".

L'azienda però precisa i termini della separazione dalla O'Donnell. "La querelante è stata licenziata dalla società più di sette mesi fa sulla base di molteplici reclami ben documentati da una varietà di persone", ha aggiunto il portavoce. "Qualsiasi affermazione contraria è semplicemente falsa".

Ovviamente non si possono sparare sentenze, c'è una causa e bisogna lasciar appurare la verità a tribunali e avvocati, anche se non è la prima volta che accuse di discriminazione sessuale coinvolgono Riot Games. Nel 2018 Kotaku descrisse in un lungo articolo la cultura discriminatoria in azienda e nel 2019 più di 100 dipendenti di Riot si licenziarono per protestare contro l'uso dell'arbitrato forzato per risolvere le cause per molestie sessuali.

Nel dicembre dello stesso anno il Los Angeles Times riferì che Riot Games avrebbe pagato 10 milioni di dollari per risolvere una causa (prima collettiva e poi gestita singolarmente) per discriminazione di genere intentata da 1.000 dipendenti di sesso femminile.

"Le dipendenti donne, inclusa la querelante, sono discriminate, molestate e trattate come cittadini di seconda classe. Ci sono pochissime donne dirigenti in Riot", si legge nella causa della O'Donnell.