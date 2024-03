Il Capitolo 5 di Fortnite porterà i giocatori sull'Olimpo, ecco i dettagli

I fan di Fortnite saranno entusiasti di sapere che il Capitolo 5 Stagione 2 ora disponibile nel titolo di Epic Games introduce tantissime novità tra cui meccaniche di volo tramite le Ali di Icaro, offrendo nuovi modi interessanti per attraversare la mappa e attaccare i nemici. E non solo: Ares e Cerbero faranno la loro comparsa, e i giocatori potranno esplorare la dimora di Ade, l'Oltretomba, così come il Monte Olimpo, in un Capitolo completamente dedicato agli Dei dell'Olimpo.

I giocatori potranno utilizzare poteri come il Fulmine di Zeus, che sarà ottenibile attraverso l'esplorazione dell'isola o "sconfiggendo lo stesso Zeus", come si può leggere nel blog post dedicato. Anche le Ali di Icaro saranno disponibili, conferendo la capacità di volare, mentre le Catene di Ade appariranno "più avanti in questa stagione".

Tra le nuove armi, invece, troviamo il Fucile d'Assalto Tempra di guerra di Ares, la mitraglietta Araldo di Ade, il DMR Cacciatrice di Artemide e il fucile pesante Guardiano "forgiato per Cerbero dallo stesso Efesto". Le armi includeranno anche varianti mitiche ottenute sconfiggendo personaggi come Zeus e Cerbero.

Oltre alle informazioni sulle armi e sulle location che possono essere esplorate durante la Stagione 2 Capitolo 5 di Fortnite, Epic ha delineato cosa aspettarsi dal Pass Battaglia Miti e Mortali. L'acquisto del Pass Battaglia sblocca automaticamente il costume di Cerbero, con Medusa e Ade che verranno sbloccati tramite progressione, consentendo ai giocatori di combattere con le sembianze di queste divinità. L'Avatar Korra, invece, sarà disponibile più avanti nella stagione.

L'inclusione di un immaginario così sopra le righe all'interno di Fortnite ha già scatenato dibattiti tra i giocatori sul fatto che tali personaggi stiano "rovinando Fortnite" o meno. C'è chi riconosce che Fortnite ha sempre avuto un approccio semiserio ai propri stessi contenuti, mentre altri gradirebbero più fedeltà e maggiore focus sulle meccaniche di gioco.

Quel che è certo è che avvicinare la mitologia dell'Antica Grecia al giovane pubblico di Fortnite potrebbe sortire effetti benefici e magari portare qualcuno dei ragazzi a interessarsi a un mondo che prima di loro ha affascinato generazioni di appassionati.