Il 35% della popolazione mondiale è un gamer, in qualche modo

Il 35% della popolazione mondiale, alla luce dei dati pubblicati da Finbold, sarebbe riconducibile ad una categoria di videogiocatore: ad aprile 2020, infatti, circa 2,7 miliardi di persone al mondo ha praticato una qualche forma di videogame.

Ma quota maggiore, in termini percentuali, è quella della regione Asia Pacifico: in quest'area vive il 55% dei videogiocatori mondiali, per poco più di 1,5 miliardi di persone, è impegnata in qualche forma di videogaming. L'area EMEA, acronimo di Europa, Medio Oriente e Africa, segue al secondo posto con 758 milioni di videogiocatori secondo la ricerca.

L'America latina segue con poco meno di 260 milioni di videogiocatori, mentre il nord America segue con poco più di 200 milioni di videogiocatori. Questi dati tengono conto di chiunque giochi, indipendentemente dal tempo speso e dal tipo di piattaforma: PC, console e gaming con dispositivi mobile sono quindi raccolti assieme.

L'incidenza del mobile gaming è ovviamente rilevante: le stime prevedono che nel corso del 2020 questo settore inciderà per il 48% della spesa complessiva legata al gaming. Parliamo di oltre 77 miliardi di dollari su un totale di poco meno di 159 miliardi previsti per l'intera industria nel corso di quest'anno. Tra i dispositivi mobile poco meno del 20% della spesa è riconducibile al gaming con tablet, mentre la restante parte è legata al gaming con smartphone: sarà di oltre 63 miliardi di dollari la spesa per quest'ultima tipologia di servizi.

Risultato molto importante anche per il mercato delle console, responsabile secondo le stime del 28% della spesa complessiva annuale per il 2020. La restante quota è riservata al mercato del gaming via PC, per una incidenza di circa il 21% sul totale della spesa di mercato. Finbold sottolinea come il periodo di pandemia con conseguente lockdown in molte aree del globo ha portato ad un forte aumento del tempo speso nel gaming, con un ampliamento della base dei videogiocatori che tenderà a continuare anche prossimamente. Del resto le stime prevedono per il 2023 un controvalore di oltre 200 miliardi di dollari per il mercato del gaming, con una forte crescita rispetto ai poco meno di 160 miliardi stimati per il 2020.