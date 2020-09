Ikea e ASUS ROG collaborano per mobili e arredi da gaming

Il mercato del gaming è fatto non solo di nuovi componenti hardware ma anche di una serie di periferiche più tradizionali che aiutano il giocatore e l'appassionato a trascorrere in modo più appagante il proprio tempo libero.

Non deve quindi stupire apprendere che ASUS ROG ha stretto una partnership con Ikea per la produzione di una linea di arredamento e di accessori specificamente indirizzata al pubblico dei videogiocatori. Facile immaginare scrivanie e sedie quali elementi alla base di questa nuova offerta, oltre a specifici complementi di arredo che si possano adattare al gaming in camera come a quello nel soggiorno domestico.

Stando a quanto anticipato da ASUS il debutto di questa linea di circa 30 prodotti avverrà nel corso del mese di febbraio 2021 in Cina, venendo seguita da un lancio su scala globale per il mese di ottobre 2021. Manca quindi almeno 1 anno prima di poter pensare di vedere questa nuova linea di prodotti Ikea all'interno dei negozi italiani.

Considerando lo stile tipicamente minimalista dei mobili Ikea sarà interessante vedere quali tipi di design verranno sviluppati. Viene da pensare al forte contrasto che si verrà a creare tra le linee semplici e le scelte cromatiche molto lineari tipiche dei prodotti Ikea a contrasto con LED di tutti i colori che vengono sempre più spesso utilizzati dai videogiocatori per personalizzare i propri sistemi.

La diffusione degli arredi Ikea ha portato nel corso del tempo all'utilizzo di molti prodotti della linea da parte di gamers, per costruire i propri ambienti spesso con design custom frutto della combinazione di differenti componenti. Un punto di partenza per questa nuova serie di prodotti potrebbe partire proprio da questa semplice considerazione, analizzando in che modo i videogiocatori hanno costruito propri ambienti dedicati al gaming utilizzando scrivanie, scaffali, sedie e complementi d'arredo del ricco catalogo Ikea.