Idee regalo di Natale: ecco i consigli di Amazon per i gamer

Amazon ha creato una Guida ai regali del Gamer per aiutare a trovare il regalo perfetto all'interno dell'immenso catalogo di prodotti per giocatori presente sullo store. Si può filtrare per piattaforma: Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC & Realtà Virtuale.

E ci sono i prodotti dei brand più amati e seguiti, come le periferiche Logitech (cuffie, mouse, tastiere e molto altro), i computer portatili con i processori Intel Core di undicesima generazione, le ambitissime periferiche di qualità di Corsair e anche i videogiochi, come The New World, prodotto dalla stessa Amazon. Ma anche Elgato Facecam, le cuffie wireless ASTRO Gaming A50 e i regali digitali, ovvero le carte regalo per acquistare i contenuti su Xbox, Nintendo Switch e PlayStation Store!