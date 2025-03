ID@Xbox: l'iniziativa di Microsoft ha fornito agli sviluppatori indipendenti ricavi per 5 miliardi di dollari

Durante la GDC di quest'anno, in corso fino a sabato 22 marzo, Microsoft ha svelato alcuni dati in merito all'iniziativa ID@Xbox. Il progetto ha consentito agli sviluppatori indipendenti di ottenere ricavi per 5 miliardi di dollari e il tempo di gioco per i titoli Xbox Play Anywhere è aumentato del 20%

Sul suo blog Xbox Wire, Microsoft ha condiviso alcuni dati dell'iniziativa ID@Xbox, una piattaforma che consente a sviluppatori di grandi e piccole dimensioni, inclusi gli sviluppatori indipendenti, di raggiungere il pubblico più ampio possibile e massimizzare i propri ricavi.

Una delle caratteristiche più interessanti di ID@Xbox è Xbox Play Anywhere (XPA) che fornisce ai clienti dello store Microsoft di accedere al gioco sia dalle console Xbox che da PC con Windows 10/11 con un singolo acquisto.

I giocatori ottengono così un'esperienza senza soluzione di continuità che consente di riprendere esattamente da dove si è interrotti grazie ai salvataggi in cloud. Funzionalità il cui apprezzamento è dimostrato da un aumento complessivo del tempo di gioco del 20% per questi titoli.

Il merito va soprattutto al progetto di Microsoft di estendere l'accesso alla propria libreria di giochi a un più ampio ventaglio di dispositivi come smartphone, tablet, Smart TV, laptop e dispositivi handheld come ROG Ally e Lenovo Legion Go o Amazon Fire Stick attraverso Xbox Cloud.

Questo consente a un maggior numero di utenti di accedere ai giochi in maniera rapida, veloce e in qualsiasi momento, anche in mobilità. Inoltre, Microsoft ha spiegato che sta anche lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori per sfruttare lo schermo e le caratteristiche specifiche di ogni dispositivo all'interno dei giochi.

Tutto questo, ha consentito agli sviluppatori indipendenti di tutto il mondo di ottenere pagamenti per 5 miliardi di dollari dal lancio dell'iniziativa, avvenuto nel 2013, ad oggi. Inoltre, sono oltre 1.000 i giochi che supportano XPA tra cui titoli di alto profilo come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heath of Chornobyl.