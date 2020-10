IBM e Activision Blizzard uniscono le forze per la Overwatch League

A partire dal prossimo anno IBM sarà sponsor ufficiale della Overwatch League, il campionato mondiale dedicato al celebre sparatutto competitivo di Blizzard Entertainment.

Il colosso informatico debutta ufficialmente nel settore eSport grazie a un accordo pluriennale con Activision Blizzard: le soluzioni IBM verranno utilizzate durante il torneo per fornire analisi in tempo reale e nuove opportunità di coinvolgimento dedicate agli spettatori.

IBM diventa AI, Cloud e Analytics Sponsor della Overwatch League

Quest'ambiziosa partnership consentirà a Activision Blizzard di utilizzare le tecnologie di IBM durante le trasmissioni della Overwatch League, uno degli eventi più importanti dell'intero panorama eSport. L'accordo tra le due società è arrivato in concomitanza con le Grand Finals del campionato di Overwatch, che poche ore fa hanno visto il trionfo dei San Francisco Shock.

Tra le implementazioni previste troviamo la possibilità di sfruttare il machine learning per migliorare il sistema di ranking della League; la tecnologia di Watson AI verrà invece adoperata per creare analisi predittive live e in-broadcast. Sarà la piattaforma di IBM Cloud a ospitare le soluzioni nate dalla collaborazione tra le due aziende.

"Ci impegniamo costantemente per dare ai fan la possibilità di interagire in maniera più significativa con la Overwatch League e la collaborazione con IBM ci consente di fare proprio questo", afferma Brandon Snow, Chief Revenue Officer della divisione eSports di Activision Blizzard. "L'intelligenza artificiale e il machine learning di IBM, sostenuti dalle tecnologie cloud, ci permetteranno di offrire opportunità di coinvolgimento interattive e innovative ai nostri fan e ai nostri team".

È intervenuto anche Noah Syken, Vice President of Sports & Entertainment Partnerships di IBM: "Le soluzioni che stiamo per creare insieme possono aiutare le organizzazioni, i giocatori e i fan a usufruire di un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Non vediamo l'ora di lavorare con la Overwatch League per portare soluzioni innovative su larga scala, a un pubblico ampio e rilevante".