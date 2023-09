I videogiochi vanno pagati di più secondo Capcom, il prezzo è troppo basso per i produttori

Durante il Tokyo Game Show di quest'anno, il presidente di Capcom Haruhiro Tsujimoto ha toccato diversi argomenti tra cui i prezzi attuali dei videogiochi. Secondo il dirigente sono troppo bassi in relazione al costo di sviluppo e ai salari che l'azienda sarà costretta ad aumentare.

"Personalmente, ritengo che il prezzo dei giochi sia troppo basso. I costi di sviluppo ora sono circa 100 volte più alti rispetto all'era del Famicom (NES), ma i prezzi del software non sono aumentati proporzionalmente. C'è anche bisogno di aumentare i salari per attrarre talenti. Dato che i salari stanno aumentando nel settore nel suo complesso, ritengo che aumentare il prezzo unitario sia un modello di business sano" ha dichiarato Tsujimoto durante la manifestazione.

La fiera è sponsorizzata dalla Computer Entertainment Supplier's Association, un'associazione con l'obiettivo di sostenere l'industria giapponese e della quale Tsujimoto è attualmente il presidente. Proprio ieri abbiamo riportato una sua dichiarazione in cui sosteneva che un'eventuale proposta di acquisizione sarebbe stata "gentilmente rifiutata" in quanto Capcom, al momento, non è intenzionata a vendere.

Una posizione che farà senza dubbio discutere, considerando che il settore ha già intrapreso questa direzione accolta con un certo disappunto da parte dei giocatori. Il prezzo di molte produzioni tripla A nel nostro paese è salito da 70 a 80 euro circa, così come in Nord America, ad esempio, è passato da 60 a 70 dollari.

Peraltro, il mercato è profondamente cambiato. A differenza degli anni '80, oggi la maggior parte dei videogiochi propone sistemi di microtransazioni e contenuti aggiuntivi che garantiscono una fonte di profitto ulteriore alla semplice vendita unitaria. Inoltre, il settore si è notevolmente espanso raggiungendo un numero di utenti decisamente superiore rispetto a quanto avveniva quasi 40 anni fa.

È indubbio che ci sia una crisi in corso che sta portando a un gran numero di licenziamenti e che i salari facciano fatica ad attirare nuovi dipendenti. Va anche sottolineato, però, che molte aziende durante la pandemia da COVID-19 hanno intrapreso massicce campagne di assunzione a fronte di una bolla che allo smaltire dell'emergenza è inevitabilmente esplosa.

Negli anni appena lasciati alle spalle, complice la costrizione in casa, il mercato dei videogiochi ha vissuto un vero e proprio "boom" con numerose realtà che faticavano a far fronte alla domanda. Tuttavia, con il ritorno alla normalità, le vendite hardware così come quelle software si sono stabilizzate tornando ai livelli pre-pandemia. Fanno eccezione quei prodotti che hanno subito un forte rallentamento della produzione durante la crisi sanitaria e che stanno quindi recuperando terreno ora che la disponibilità è aumentata.

Insomma, si tratta di un discorso piuttosto complesso che tocca un elevato numero di variabili e risulta davvero difficile stabilire quale sia la strada giusta da percorrere. Voi cosa ne pensate? Il prezzo dei videogiochi nel mercato attuale è davvero poco conveniente per chi li produce?