I videogiochi di Netflix arrivano sui dispositivi Apple iOS

Giochi Netflix anche su Apple iOS

Netflix Games è stato lanciato su Android nella scorsa settimana , mentre da oggi i giochi che vengono distribuiti con questa etichetta sono disponibili anche su. Con un'importante differenza: mentre susono disponibili sia in forma separata che all'interno dell'app di Netflix, su App Store. Apple, infatti, non consente alle app di terzi parti di ospitare giochi o di lanciare download senza passare dallo store principale.

Le restrizioni imposte da Apple hanno in passato generato controversie a proposito di quelle app che contengono cataloghi di giochi come Google Stadia, Microsoft xCloud e Nvidia GeForce NOW. Questo perché Apple viene giudicata troppo restrittiva con le regole del suo store, anche in confronto alle regole di altri servizi di distribuzione online. Inoltre, in occasione del debutto su App Store, Netflix ha rivisto le sue politiche sugli acquisti all'interno delle proprie app, riabilitandoli. Apple chiede una commissione del 30% il primo anno e del 15% negli anni seguenti, considerata da Netflix come anti-economica. Evidentemente, per il debutto dei suoi giochi sullo store della Mela, ha fatto un passo indietro rispetto a questa posizione.

Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up sono i cinque titoli di lancio ora disponibili su App Store. Tutti e cinque i giochi sono compatibili con gli iPhone e gli iPad di recente generazione, e supportano i profili utente Netflix. Si tratta di titoli sviluppati su architettura mobile ARM (quindi non compatibili con le console o i PC), che vengono eseguiti in locale senza fare ricorso a tecnologie di elaborazione da remoto (cloud gaming).

Una volta lanciato uno dei giochi, bisogna fare il login con un account Netflix o crearne uno nuovo, mentre i prezzi degli abbonamenti non subiscono modifiche rispetto ai prezzi standard. L'obiettivo di Netflix è chiaramente quello di mantenere il più possibile costante la base di abbonati esistente offrendo contenuti esclusivi e attrarre, al tempo stesso, nuovo pubblico.