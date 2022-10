I manuali di tutti i giochi PS2 sono stati scannerizzati e caricati online in 4K

In un'epoca che vira sempre più verso il digitale e l'addio alle confezioni in scatola, i manuali di gioco cartacei appaiono decisamente anacronistici. Eppure, i giocatori con qualche anno in più ricordano di aver fatto affidamento più di una volta ai manuali di gioco che, in epoca PlayStation 2, fondamentalmente sostituivano i tutorial di gioco. Si tratta di una testimonianza di un'era che non esiste più che ha senso trasmettere ai più giovani.

Un appassionato che si fa riconoscere con il nickname di Kirkland ha deciso di preservare questa miniera di informazioni scannerizzando e caricando su Archive.org circa 2 mila manuali dei giochi per PlayStation 2. Disponibili in formato PDF alla risoluzione 4K, i manuali formano una collezione che non ha precedenti, un vero e proprio tributo al gaming del passato.

Con 158 milioni di unità vendute in tutto il mondo, PlayStation 2 rimane una delle console di maggior successo di ogni epoca che ci ha permesso di giocare capolavori intramontabili come Jak & Daxter, Sly Cooper, Metal Gear Solid 2, Onimusha, Devil May Cry 3, Final Fantasy X, Kingdom Hearts, Ratchet & Clank, Silent Hill 2, Okami e Tony Hawk’s Pro Skater 3, per citarne alcuni. Ha rappresentato un momento cruciale nell'evoluzione del media videoludico, consolidando la grafica 3D e introducendo i primi giochi a mondo aperto.

Per scaricare tutti i manuali della collezione di Kirkland occorre eseguire un download di 17 GB che, una volta decompresso lo zip, richiede su disco sarà addirittura 230 GB. Ma è anche possibile ricercare un titolo specifico e visualizzare solo il relativo manuale. Trovate il tutto a questo indirizzo. Le scannerizzazioni ad alta qualità preservano il dettaglio delle immagini stampate originariamente sui manuali, riportando in auge lo stile artistico di tutti questi giochi e, naturalmente, dettagli e informazioni che conducono i fan indietro nel tempo.

"Il mio obiettivo è sottolineare la necessità di preservare la storia dei videogiochi" ha detto Kirkland a Kotaku. "Man mano che siamo cresciuti le nostre attenzioni si sono focalizzate su altro, ma molti di noi hanno ancora nostalgia di quei giochi ed è giusto che i nostri figli sappiano come erano".

Kirkland ha acquistato in maniera capillare tutti i giochi per PlayStation 2 usciti negli Stati Uniti, il che ha richiesto un investimento di circa 40 mila dollari nel corso di 22 anni. Non ha comprato tutto nel momento del rilascio, ma avuto la pazienza di recuperare le uscite che si era perso nel momento in cui i giochi andavano in sconto o venivano riproposti con versioni aggiornate. In questo modo è riuscito a ricreare una delle collezioni di videogiochi più complete di sempre e, sicuramente, la più completa raccolta di manuali.

E non si ferma qui. Ha realizzato qualcosa di simile anche per il Super Nintendo e lo stesso vuole fare per il Nintendo originale, il GameBoy e l'Atari 2600.

Riuscite a indovinare a quale gioco appartiene la pagina di manuale che abbiamo qui riproposto?