I classici Doom e Doom II ritornano nella re-release 'definitiva', con un sacco di novità

Come annunciato al Quakecon 2024, la rassegna che si svolge tutti gli anni in Texas dedicata ai giochi id Software, i due leggendari titoli sono stati migliorati e combinati in un unico prodotto realizzato con la collaborazione di Nightdive Studios. La riedizione di Doom e Doom II è ora disponibile su tutti i formati principali, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Le versioni recentemente migliorate includono Deathmatch online multipiattaforma e co-op fino a 16 giocatori, supporto mod per giocatore singolo pubblicate dalla community con un browser mod nel gioco, rendering ottimizzato, opzioni di accessibilità e la colonna sonora IDKFA opzionale di Andrew Hulshult, selezionabile insieme alle colonne sonore midi originali, compresa l’inedita versione IDKFA di DOOM.

Inoltre, sono state migliorate le prestazioni con rendering in multithreading e il supporto a una risoluzione fino a 4K e 120 FPS su Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5. Non manca un nuovo episodio, intitolato “Legacy of Rust”, con nuove armi e demoni, realizzato in collaborazione da membri di id Software, Nightdive Studios e MachineGames.

Chi attualmente possiede Doom (1993) e/o Doom II (1994) su una qualsiasi delle piattaforme citate riceve un aggiornamento gratuito al nuovo gioco combinato e può ancora accedere alle versioni precedentemente possedute. Per altre informazioni su questo progetto vi rimandiamo a questo indirizzo.

Annunciata al QuakeCon anche Doom Anthology, una nuova versione fisica che include Doom (1993), Doom II, Doom 64, Doom, Doom (2016) e Doom Eternal Deluxe Edition. Contiene un’esclusiva custodia SteelBook del gioco e una replica di circa 13 cm del BFG completa di LED e supporto: una collezione davvero da urlo. Doom Anthology sarà acquistabile a partire dal 22 ottobre 2024 per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. È possibile effettuare il pre-ordine a questo link.

Per quanto riguarda Doom SNES di Limited Run Games, invece, si tratta di una conversione aggiornata della versione originale di DOOM SNES a 16 bit, che include sia una Standard Edition che una Collector’s Edition. Questo gioiellino offrirà 14 nuovi livelli, schivate laterali e tanto altro quando uscirà nel 2025.

Ci sono delle novità anche sul più recente Doom Eternal con l'arrivo della beta pubblica di idStudio, il set di strumenti ufficiale per la creazione di mod, e un’anteprima di mod per PC opzionale per consentire ai giocatori di visualizzare e accedere facilmente alle mod. L’anteprima mod per PC di Doom Eternal è disponibile ora su Steam e Microsoft Store.