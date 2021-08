Humankind: lo strategico di Amplitude Studios è ora disponibile su PC e Stadia

Annunciato due anni fa in occasione della Gamescom di Colonia, Humankind è ora disponibile su PC e Google Stadia. Parliamo di un ambizioso strategico a turni 4X, sottogenere reso celebre dal più noto Civilization (1991) e che trova nell'opera di Amplitude Studios la sua più recente e innovativa espressione. In occasione del lancio, il publisher SEGA ha diffuso un fantastico trailer live-action. Humankind è inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Humankind approda su PC, Google Stadia e Xbox Game Pass

"Se potessi riscrivere la storia dell’umanità, quale racconteresti?". Proprio come nella popolare serie di Sid Meier, in Humankind i giocatori guideranno la loro civiltà attraverso diverse ere della civiltà umana: si parte dall'età nomade per arrivare, attraverso l'espansione dei confini e lo sviluppo di nuove tecnologie, all'età contemporanea.



"Partendo dalle umili origini di una tribù del neolitico, attraversa l'epoca antica nei panni dei babilonesi, affronta l'epoca classica con i maya, quella medievale con gli omayyadi, gli inizi dell'epoca moderna con i britannici e così via", si legge nella descrizione del gioco su Steam.

Ogni partita di Humankind si svolgerà su un pianeta virtuale generato casualmente. Qui i giocatori ricreeranno e affronteranno eventi storici, prenderanno importanti decisioni morali e faranno scoperte scientifiche. Troviamo dieci tipi di civiltà differenti, ciascuna caratterizzata dai propri vantaggi e svantaggi e da determinati elementi di gioco. La formula scelta da Amplitude richiama in parte quella di un altro strategico della software house francese, ovvero Endless Legend, soprattutto per quanto concerne la struttura della mappa e lo sviluppo delle città.

Dopo l'esclusiva demo a tempo limitato rilasciata su Google Stadia lo scorso ottobre, ora Humankind è disponibile per tutti gli utenti PC (Steam e Epic Games Store) e Stadia.

Il gioco di SEGA e Amplitude fa parte del catalogo di Xbox Game Pass e può dunque essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti PC abbonati al servizio di Microsoft. Oltre all'edizione standard troviamo la Digital Deluxe Edition che include il download del gioco digitale, l'add-on 'Notre-Dame Pack', la colonna sonora digitale, un poster PDF e altri contenuti bonus.