Horizon: Sony ha organizzato un contest per la salvaguardia dell'ambiente

Horizon Forbidden West arriverà venerdì per la felicità di tutti i possessori di console PS4 e PS5. Con luci e ombre, come abbiamo scandagliato nella nostra recensione, visto che a un mondo profondo e articolato corrisponde una parte narrativa con qualche passaggio a vuoto.

Horizon Forbidden West: il programma Play and Plant per la salvaguardia dell'ambiente attraverso il gioco

Sony sosterrà il lancio del nuovo titolo con diverse iniziative, non per ultima un contest per la salvaguardia dell'ambiente. Si impegna, infatti, a piantare un albero per ogni trofeo del tipo “Reached the Daunt” conseguito dai giocatori. Si tratta di un trofeo facilmente ottenibile semplicemente avanzando nella campagna principale.

L'iniziativa è portata avanti in collaborazione con “Arbor Day Foundation“, organizzazione americana senza scopo di lucro che si occupa di progetti legati all'ambiente. Con questa iniziativa, infatti, Sony contribuisce agli sforzi di riforestazione in California, Florida e Wisconsin. In altri termini, invita i giocatori a salvare la Terra reale mentre salviano quella virtuale, in quella che si può considerare come una pregevole e innovativa iniziativa che combina mondo virtuale e mondo reale.

Con alcuni limiti, però. I trofei vanno ottenuti entro il 25 Marzo 2022, mentre Sony si fermerà dopo aver piantato 288 mila alberi. Non è, dunque, un impegno duraturo nel tempo e non potranno contribuire tutti quei giocatori che arriveranno dopo al punto della campagna di Horizon Forbidden West previsto per contribuire alla donazione.

Rimane comunque un progetto interessante che, tra le altre cose, invoglia i giocatori a proseguire nell'avventura, mentre il tasso di abbandono dei giochi single player ultimamente è sempre più alto.

“Arbor Day Foundation“ si occupa di riforestazione per compensare i danni ambientali causati dall'uomo e dai disastri naturali. Altri dettagli si trovano nella pagina Play and Plant sul sito di Sony.