Horizon: il direttore di Guerrilla Games rivela che sono 16 i progetti in sviluppo

Jan-Bart Van Beek, direttore di Guerilla Games, ha annunciato durante un'intervista che il franchise ha ancora tanto da esprimere e vedremo nuove produzioni dedicate all'universo di Aloy ancora per anni. In particolare, son ben 16 i progetti legati a Horizon in sviluppo o in corso di valutazione.

D'altro canto non è un segreto che il franchise si stia espandendo verso direzioni diverse. Solo qualche mese fa è stato rilasciato lo spin off Horizon: Call of the Mountain che porta la proprietà intellettuale di Guerrilla Games nel settore della VR, sfruttando naturalmente al meglio le peculiarità del nuovo PlayStation VR 2.

Tuttavia, in seguito al rilascio di Burning Shores, espansione di Horizon: Forbidden West che abbiamo recensito, alcuni utenti hanno temuto che il capitolo per PS5 fosse l'ultima avventura di Aloy. Seppur fossimo già consapevoli di altri progetti in cantiere, sorprende però sapere che ce ne siano così tanti in sviluppo.

Van Beek ha sottolineato che il franchise è maturo per intraprendere anche strade diverse da quella che è un'avventura per giocatore singolo. Durante il Develop:Brighton, un evento che raccoglie gli sviluppatori di videogiochi da tutto il mondo, il direttore dello studio ha fornito alcuni chiarimenti interessanti.

"[La saga di Horizon] andrà avanti davvero per tanto tempo" ha dichiarato Van Beek. "Come le persone probabilmente già sanno, stiamo anche lavorando a un'esperienza multiplayer. È un enorme cambiamento per lo studio, almeno come lo è stato lo sviluppo del primo Horizon".

Guerrilla, infatti, deve la sua fama a un gioco ben diverso dall'action RPG rilasciato per la prima volta su PS4. Lo studio è famoso per la saga di Killzone, uno sparatutto fantascientifico che si è concluso con il suo quarto capitolo, Killzone: Shadow Fall. Al momento, però, non è stata chiarita l'entità degli altri progetti in lavorazione. In ogni caso, gli appassionati dei giganti meccanici possono dormire sonni tranquilli, Horizon non abbandonerà le console Sony per molto tempo.