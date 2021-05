Horizon Forbidden West verrà mostrato in diretta al prossimo State of Play

Poco meno di un anno fa avevamo assistito alla presentazione di PlayStation 5 e, con essa, all'annuncio di Horizon Forbidden West, sequel del pluriacclamato Zero Dawn - che ha recentemente conquistato anche i giocatori PC. In tale occasione avevamo ricevuto un "semplice" trailer, ma il team di Guerrilla Games sembra finalmente pronto per mostrarci di più: lo farà tra pochi giorni, durante la trasmissione del prossimo evento State of Play.

State of Play: Horizon Forbidden West nella diretta del 27 maggio

Non prendete impegni per questo giovedì, 27 maggio: a partire dalle 23.00 (ora italiana), il team di sviluppo di Horizon Forbidden West terrà una presentazione dedicata interamente al nuovo capitolo della storia di Aloy, in arrivo in esclusiva per PS5. Il tutto avverrà durante lo State of Play, format scelto da Sony per le presentazioni dedicate al mondo PlayStation.

Lo annuncia lo stesso Mathijs de Jonge, Game Director di Forbidden West, che ci parla di "un esclusivo spezzone di 20 minuti" estratto dalla nuova campagna, con "circa 14 minuti di nuovissime sequenze di gioco, tutte registrate direttamente su PlayStation 5".

Per lo sviluppatore olandese si tratta di un momento davvero importante: la presentazione preparata da de Jonge e soci è "frutto di un duro lavoro di squadra". Prima di poter assistere allo showcase dello State of Play, alle 18.00 gli utenti potranno già collegarsi alla livestream per uno speciale conto alla rovescia (Pre-Show) dedicato al franchise di Guerrilla.

"Che siate in viaggio con noi e Aloy fin da Horizon Zero Dawn, o che vi siate appena affacciati su questo incredibile mondo, vogliamo condividere con tutti voi questo grande traguardo, ansiosi di conoscere le vostre reazioni e i vostri momenti preferiti", ha dichiarato Mathijs de Jonge nel comunicato ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog.

Il prossimo appuntamento dello State of Play, ricordiamo, è fissato per il 27 maggio. Alle 18.00 sarà inaugurato il Pre-Show, mentre alle 23.00 si terrà la presentazione del gameplay di Horizon Forbidden West. Potrete seguire la diretta su Twitch o YouTube.