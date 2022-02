Horizon Forbidden West: trailer cinematografico e 20 milioni di copie vendute per il primo capitolo

Nello stesso post in cui si annuncia l'arrivo del trailer cinematografico di Horizon Forbidden West, Sony fa sapere che il numero di copie vendute del primo capitolo della serie con Aloy, Horizon Zero Dawn, ammonta a 20 milioni. La rilevazione risale al 28 novembre 2021 e contempla sia le copie PS4 che quelle PC.

Horizon Forbidden West arriva il 18 febbraio

Ricordiamo che Zero Dawn è uscito nella versione PC su Steam ed Epic Games Store il 7 agosto 2020, dopo essere approdato nel 2017 su PS4. "Cogliamo questa occasione per ringraziare di cuore la nostra strepitosa community di appassionati. L’enorme quantità di cosplay e foto scattate nel gioco che mandate di continuo ci riempie di gioia ed è fantastico vedere come la community sia cresciuta in fretta" scrive Angie Smets, produttore esecutivo di Guerrilla Games, la software house olandese responsabile della serie e prima di altri titoli tecnologicamente molto avanzati come quelli della serie Killzone.

"Siamo entusiasti di annunciare che al 28 novembre 2021 Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, sommando le versioni PS4 e PC. E siamo altrettanto orgogliosi di comunicarvi che la nostra community ha trascorso oltre 1 miliardo di ore nel gioco! Non possiamo che ringraziarvi tutti quanti per il supporto e la passione che ci avete dimostrato".

Quanto a Forbidden West, il nuovo action a mondo aperto basato sul motore grafico Decima, arriverà esattamente tra una settimana. Nel nuovo trailer sentiamo Aloy riflettere sugli insegnamenti di Rost mentre affronta nuove e pericolose insidie. Altri dettagli sul nuovo titolo si trovano qui.