Horizon Forbidden West non uscirà al lancio di PlayStation 5

Horizon Forbidden West è stato uno degli annunci più acclamati durante l'evento di presentazione di PlayStation 5 della scorsa settimana. Seguito di Horizon Zero Dawn, permetterà ancora una volta di vivere le vicende dalla prospettiva di Aloy, una cacciatrice di Macchine, mentre viaggia nell'America occidentale devastata da furiose tempeste. Il gioco sarà basato ancora una volta su tecnologia Decima, sviluppata dall'esperto studio olandese di Guerrilla Games e capace di sfruttare l'hardware su cui sono basate le PlayStation.

Benché sulla base della presentazione si potesse intendere che Horizon Forbidden West fosse un titolo di lancio di PlayStation 5, purtroppo non è così. Mathijs de Jonge, Game Director, ha rivelato nel video che proponiamo in questa pagina che Horizon Forbidden West è atteso per il 2021.

Si tratterà di un action rpg contestualizzato su una mappa di enorme dimensioni, capace di sfruttare le specifiche di PlayStation 5, a partire dal suo SSD. La mappa sarà leggermente più grande rispetto a quella di Zero Dawn, mentre gli spostamenti rapidi, a differenza di quanto avveniva nella scorsa generazione, saranno istantanei. Anche il caricamento del gioco sarà molto più rapido rispetto a quanto avviene con PS4.

Aloy affronterà nuovi tipi di Macchine e si ritroverà ad esplorare scenari inediti intorno a una San Francisco post-apocalittica e alla Yosemite Valley. Interagirà anche con tribù ostili capaci di assoggettare i mostri robotici grazie alla tecnica dell'Override.

Tutto questo è possibile grazie alla nuova tecnologia alla base dell'SSD di PlayStation 5. PlayStation 5 non solo è in grado di ridurre i tempi di caricamento, ma consente agli sviluppatori di accedere ai dati memorizzati sull'unità di storage in maniera più reattiva con l'introduzione di un controller specifico che mette l'SSD della console in comunicazione diretta con il SoC principale, come abbiamo analizzato qui. Questi presupposti tecnici permetteranno agli sviluppatori di creare mondi di gioco più ampi e di gestire in maniera diversa il bilanciamento tra qualità visiva e performance.