Horizon Forbidden West Complete Edition: ecco i requisiti PC dell'ultima opera di Guerrilla Games

Attraverso un post dedicato sul PlayStation Blog, Guerrilla Games e Nixxes hanno condiviso i requisiti PC di Horizon Forbidden West Complete Edition. Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, la nuova avventura di Aloy consentirà di spingere al limite le configrazioni high-end, garantendo al contempo un'ottima esperienza di gioco anche sulle macchine meno potenti.

D'altronde, i requisiti minimi risultano piuttosto modesti, anche se indirizzati a una risoluzione di 720p30 con i settaggi al minimo. In questo caso un processore Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500XT sono sufficienti.

Va ammesso però che l'esperienza in Full HD (1080p) a 60 fps con dettagli medi ha richieste nettamente più elevate. In termini di CPU, un Intel Core i5-8600 o un AMD Ryzen 5 3600 basta, mentre sul fronte video è richiesta almeno una scheda NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700.

Più bilanciati i requisiti per giocare in 2K (1440p) a 60 fps o in alternativa in 4K a 30 fps. In questo caso serviranno un processore Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 3700X insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800.

Infine, l'esperienza in 4K a 60 fps richiede inevitabilmente hardware top di gamma. Sul fronte CPU un Intel Core i7-11700 o un AMD Ryzen 7 5700X è sufficiente, ma per quanto riguarda la scheda video è necessaria almeno una NVIDIA GeForce RTX 4080 o una AMD Radeon RX 7900 XT, soluzioni di fascia alta attuali.

In tutti i casi saranno necessari almeno 16 GB di memoria RAM e 150 GB di spazio di archiviazione. Inutile dire che, come per molti titoli di recente uscita, l'archiviazione su hard disk magnetico non è contemplata, ragione per cui l'uso di un SSD pare sia indispensabile.

In merito alle impostazioni, i giocatori avranno a disposizione un ventaglio davvero ampio di regolazioni tra cui: texture, dettagli, ombre, qualità dell'acqua e del terreno, campo visivo, effetti particellari e altro. Un aspetto davvero interessante, però, è il rapporto dello schermo: Horizon Forbidden West per PC supporta i monitor ultrawide e le configurazioni multimonitor fino a 48:9.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West Complete Edition sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire dal prossimo 21 marzo. L'edizione completa include anche l'espansione Burning Shores e numerosi contenuti aggiuntivi.