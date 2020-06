Hogwarts: A Dark Legacy, trapelati nuovi dettagli sul presunto RPG di Harry Potter

Si torna a parlare del fantomatico action RPG dedicato a Harry Potter. Parliamo di un franchise che negli anni è stato trasposto nei generi videoludici più disparati, ma che solo prossimamente potrebbe diventare un'esperienza ruolistica con tutti i crismi. L'ultima ondata di rumor ci offre anche un titolo, Hogwarts: A Dark Legacy.

Hogwarts: A Dark Legacy, tanti dettagli spuntati online

Le più recenti indiscrezioni riguardanti il gioco di ruolo di Harry Potter provengono da Reddit. Più precisamente, la fonte coincide con un presunto dipendente di Warner Bros. che avrebbe diffuso un elenco piuttosto dettagliato delle principali feature di questo titolo, ancora avvolto nel mistero.

L'informazione più intrigante riguarda senz'altro il titolo. 'Hogwarts: A Dark Legacy' non anticiperebbe solo tematiche mature e, probabilmente, cupe di questo RPG: il gioco prenderebbe le distanze dall'iconica figura di Harry Potter per raccontarci una storia inedita, ambientata diversi anni dopo gli eventi narrati nei romanzi e nei relativi tie-in cinematografici e che vedrebbe un ex-Mangiamorte come principale antagonista.

I giocatori assumeranno il controllo di uno studente del quinto anno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, trasferitosi da un altro istituto scolastico.

Stando alle indiscrezioni, guideremo il nostro alter ego fino al diploma e durante il suo primo anno come Auror. Oltre a poter personalizzare liberamente l'aspetto di maghi e streghe - utilizzando un editor alquanto stratificato - gli utenti potranno determinare se il proprio personaggio sarà un nato babbano, un purosangue o un mezzosangue.

Durante la creazione del personaggio sarà possibile effettuare delle scelte che condizioneranno lo smistamento nella casa a cui verremo assegnati; scelte che influenzeranno anche il sistema di dialoghi e la possibilità di accedere a quest line esclusive, proprio come accadrebbe nei più tradizionali GdR. In base alle decisioni prese potrebbero esserci anche 'gravi conseguenze', risultanti nella morte di importanti personaggi - almeno stando ai rumor. Troveremo anche un sistema di romance, con cui sarebbe possibile convolare a nozze con un altro personaggio.

Dal genere ruolistico verrà trapiantato anche un solido albero di abilità, con cinque differenti ramificazioni focalizzate sulle abilità magiche e gli incantesimi utilizzabili dal personaggio, sia durante le battaglie che negli altri contesti esplorabili nel gioco. A tal proposito, si parla di combattimenti fluidi e coinvolgenti contro altri maghi e creature magiche, ma ci sarà spazio anche per una rilevante componente strategica. Sarà inoltre presente una sorta di sistema Nemesis à la Shadow of Mordor che genererà dei potenziali rivali per il protagonista.

Sarà possibile sfidare a duello altri studenti di Hogwarts o diventare campioni di Quidditch. Durante il nostro anno scolastico come Auror accederemo a un nuovo genere di missioni basate sull'investigazione e sulla risoluzione di enigmi; il leaker fa riferimento a L.A. Noire come fonte d'ispirazione per questa categoria di quest.

Queste sono solo alcune delle numerose informazioni contenute nel massiccio leak riportato su Reddit. Non è la prima volta che si parla dell'ambizioso RPG ispirato al mondo di Harry Potter: nel 2018, su YouTube, era stato diffuso un filmato off-screen che ritrarrebbe alcune scene del misterioso gioco di ruolo e che mostra il dettagliato editor dei personaggi e alcune sequenze esplorative. Aguzzando la vista sul livello di dettaglio e la bontà tecnica dei contenuti, non ci stupiremmo se questo footage dovesse rivelarsi autentico.