Hitman 3 criticatissimo su Steam, gli sviluppatori si scusano e offrono contenuti gratis

Il debutto di Hitman 3 su Steam non è andato come nei piani di IO Interactive. Il gioco, arrivato sullo store di Valve il 20 gennaio a un anno esatto dal debutto su Epic Games Store, ha ricevuto durissime critiche da parte dei videogiocatori per diverse ragioni.

Anzitutto il prezzo di 59,99€, lo stesso praticato sull'Epic Games Store, ritenuto dai giocatori Steam sbagliato perché praticato a un anno di distanza dall'uscita effettiva. Inoltre, l'intera trilogia è arrivata su Game Pass senza costi aggiuntivi, cosa che ha ulteriormente indispettito l'utenza Steam.

In secondo luogo, la versione VR di scarsa qualità. Un altro punto di frizione con l'utenza Steam è incentrato sulle varie edizioni del gioco e gli add-on (Standard, Deluxe, Seven Deadly Sins Collection, Trilogy, Trilogy + Premium Add-Ons, Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Gold), ritenute troppe e confusionarie.

"Il lancio di Hitman 3 su Steam non è andato come pianificato. Eravamo entusiasti di portare Hitman 3 su Steam con nuovi contenuti e sapevamo che i livelli di attesa e di eccitazione tra i nostri giocatori erano alti, soprattutto perché il gioco era un'esclusiva Epic da un anno", hanno scritto gli sviluppatori sulla pagina dedicata. "Non abbiamo soddisfatto le nostre aspettative per quanto riguarda l'esperienza al lancio e non ci piace che la nostra community su Steam stia iniziando il suo viaggio con Hitman 3 in questo modo".