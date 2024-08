Hi-Fi Rush vive: Tango Gameworks salvata da Krafton dopo la scure di Xbox

In modo del tutto inatteso e sorprendente, lo studio di sviluppo giapponese Tango Gameworks è stato acquisito dal gigante sudcoreano Krafton, noto per essere il publisher di PUBG: Battlegrounds e The Callisto Protocol.

Tango fa parte nella lista degli studi che Microsoft ha deciso di chiudere all'inizio di quest'anno nell'ambito di una grande revisione del dipartimento Xbox in seguito alle acquisizioni di questi anni.

L'ingresso in scena di Krafton non salva solo i posti di lavoro in Tango Gameworks, ma anche l'acclamato Hi-Fi Rush. Nella nota diffusa da Krafton, si legge che "nell'ambito di questo accordo strategico, Krafton intende collaborare con Xbox e ZeniMax per garantire una transizione agevole e mantenere la continuità di Tango Gameworks, consentendo al talentuoso team di continuare a sviluppare l'IP di Hi-Fi Rush ed esplorare progetti futuri".

"Krafton intende sostenere il team di Tango Gameworks affinché continui a impegnarsi per l'innovazione e per offrire ai fan esperienze nuove ed emozionanti. Non ci sarà alcun impatto sul catalogo di giochi esistente di The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo e l'originale Hi-Fi Rush". Questo significa che gli abbonati a Xbox Game Pass non perderanno l'accesso ai titoli, e i giochi continueranno a essere disponibili sulle varie piattaforme.

Hi-Fi Rush, sebbene originariamente fosse disponibile solo su console Xbox e PC, è approdato all'inizio di quest'anno anche su PlayStation. Hi-Fi Rush è l'unica IP di Tango menzionata nell'annuncio di Krafton, quindi non è chiaro se Microsoft abbia ceduto i diritti di altri franchise dello studio come The Evil Within e Ghostwire: Tokyo.