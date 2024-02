Helldivers 2 supera GTA V e Destiny 2 su Steam per numero di giocatori: è il miglior lancio di sempre per Sony

Che Helldivers 2 stesse diventando un fenomeno mondiale tra i giocatori PC e PlayStation era piuttosto evidente. Tuttavia, neanche il team di Arrowhead si sarebbe aspettato un successo simile, al punto da superare due colossi del live-service per numero di giocatori contemporanei: GTA V e Destiny 2.

Per chi ancora non conoscesse il gioco, Helldivers 2 rappresenta uno sparatutto fantascientifico fortemente ispirato a Starship Troopers – un cult degli anni '90 che vi suggeriamo caldamente di vedere. A contraddistinguere il titolo è la forte impronta collaborativa che spinge la squadra a valutare attentamente l'equipaggiamento di ognuno per ottenere la migliore combinazione possibile e, quindi, risultati ottimali in combattimento.

Nella giornata di domenica Helldivers 2 ha raccolto simultaneamente 409.367 utenti connessi su Steam. Chiaramente si tratta di un picco e non di un numero costante, ma sufficiente a scavalcare alcuni capisaldi del gioco online, e non solo.

Lo sparatutto cooperativo ha superato il picco di giocatori di tutti i titoli Sony rilasciati su PC messi insieme. Per avere un metro di paragone, il picco massimo di giocatori per God of War è stato di 73.529. Per tale ragione, nelle ultime ore Arrowhead ha fatto sapere che sta lavorando H24 per potenziare i server fino a raggiungere una capienza di 450.000 giocatori.

Si tratta anche del primo lancio simultaneo su PC e PlayStation e, come evidenziano i numeri, la strategia di Sony si è rivelata vincente. Questo ha consentito al gioco di rientrare rapidamente nei costi di sviluppo e ottenere ulteriore budget da investire nel supporto, dando al tempo stesso un'ulteriore spinta verso una direzione che ormai sembra inevitabile tanto per Sony quanto per Microsoft: un futuro multipiattaforma.