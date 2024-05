Helldivers 2, dopo il caos cade una testa: è quella del community manager che aveva fomentato la rivolta

Il caso Helldivers 2 che ha tenuto banco nei giorni scorsi per la scelta, poi ritirata, di obbligare gli utenti PC a creare un account PSN, sembra stia lasciando uno strascico.

A quanto pare, il community manager "Spitz" di Arrowhead, casa madre del gioco, sarebbe stato licenziato. Spitz avrebbe pagato la scelta di schierarsi dalla parte dei giocatori, fomentandoli - in un certo senso - a protestare chiedendo rimborsi e pubblicando recensioni negative.

Il community manager aveva infatti detto ai giocatori che dimostrare il loro disappunto con recensioni negative e chiedendo rimborsi avrebbe dato ad Arrowhead maggiore "potere" nelle "discussioni con Sony". In molti l'hanno preso in parola. "Fa male vedere soffrire la popolarità del gioco, ma le discussioni sono in corso e il nostro team è dalla parte dei giocatori in questa battaglia".

"Oggi ho imparato che, in genere, non è una buona idea dire alla gente di richiedere rimborsi e lasciare recensioni negative quando si copre il ruolo di community manager", ha scritto Spitz su Discord.

"Apprezzo tutto il supporto e ancora di più che tutti possano ora giocare al gioco di nuovo senza restrizioni. Sapevo che stavo correndo un rischio con quello che ho detto riguardo al rimborso e alla modifica delle recensioni. Lo sostengo. Era mio compito rappresentare il comunità, questo è quello che ho fatto".

"Volevo lavorare per Arrowhead perché è il mio studio preferito in assoluto. Ho avuto questa possibilità. Sono grato per questa opportunità. Continuerei felicemente a lavorare per loro se potessi scegliere, ma non dipende da me o da chiunque altro qui dentro. Posso andarmene felice e non voglio che nessuno causi problemi per mio conto, soprattutto non alle persone per le quali nutro ancora molta cura e rispetto".

Il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, aveva più volte affermato sul suo account X che la software house non era convinta dell'imposizione del PSN decisa da Sony, ma Spitz si è spinto troppo oltre e, in base a quanto scritto, Arrowhead ha dovuto lasciarlo a casa. Pressioni da parte di Sony? Pare molto probabile.

A ogni modo, alcuni giocatori di Helldivers 2 hanno lanciato una petizione su change.org per chiedere la riassunzione del community manager licenziato. Riusciranno nel loro intento?