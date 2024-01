Hellblade 2 uscirà solo in digitale su Xbox e PC a maggio: svelati durata e prezzo

Con ogni probabilità, Senua's Saga: Hellblade 2 è uno dei giochi più attesi dai giocatori Xbox. Attesa che è ormai diventata spasmodica, se si considera che il nuovo titolo di Ninja Theory era stato annunciato nel 2019. Ciononostante, grazie al Developer_Direct di ieri sera abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per il sequel dell'acclamato action/adventure.

In seguito alla presentazione sono stati poi rivelati ulteriori dettagli, come il format con cui verrà pubblicato il gioco su Xbox Series X|S e PC, così come informazioni ufficiali sul prezzo di vendita e sulla longevità complessiva della nuova avventura di Senua.

Senua's Saga: Hellblade 2 durerà quanto il primo capitolo

Tra i protagonisti del Developer_Direct con cui Xbox ha scelto di inaugurare il 2024 c'era anche Ninja Theory, talentuosa software house britannica nota per i suoi giochi improntati sull'azione e sulla narrativa, come Enslaved: Odyssey to the West (2010) e DmC Devil May Cry (2013). Con Hellblade: Senua's Sacrifice, nel 2017 lo studio di Cambridge ha dimostrato di saper raccontare una storia tanto originale quanto toccante e di farlo attraverso un'esperienza estremamente suggestiva, come raramente capita di vedere nel panorama videoludico.

A giudicare dai filmati mostrati nel corso degli ultimi cinque anni, Senua's Saga: Hellblade 2 si propone di offrire la medesima convincente formula brevettata con il primo capitolo, elevando ulteriormente la qualità del comparto tecnico - ambito in cui Ninja Theory ha sempre dato grandi dimostrazioni di forza - così come il coinvolgimento del giocatore.

In occasione dello showcase di ieri sera, Ninja Theory ha portato i fan di Hellblade dietro le quinte della nuova produzione. Non si è visto molto in termini di puro gameplay, ma durante la presentazione è stato dato un importante annuncio: il secondo capitolo uscirà il prossimo 21 maggio su Xbox Series X, Series S e PC (Windows, Steam) - e debutterà su Game Pass.

In un post pubblicato su Xbox Wire a pochi minuti dal termine del Developer_Direct, gli sviluppatori di Senua's Saga: Hellblade 2 hanno voluto condividere altre informazioni che meritano di essere segnalate. Don Matthews, Studio Head di Ninja Theory, si riferisce al sequel come un "tripla-A indipendente", ovvero un gioco che vanta lo stesso spirito creativo che contraddistingue le produzioni indie e, al tempo stesso, l'elevata qualità dei titoli AAA.

Qui Matthews annuncia che Hellblade 2 verrà pubblicato esclusivamente in formato digitale. "Abbiamo anche sfruttato la libertà che la distribuzione digitale ci offriva per creare un gioco della durata che si adattasse perfettamente all'esperienza che ci eravamo prefissati, ma che potesse essere venduto ad un prezzo più basso per riflettere la minore longevità della storia", spiega lo sviluppatore. A tal proposito, viene rivelato che la nuova avventura avrà una durata simile a quella di Senua's Sacrifice: stando a HowLongToBeat, la storia del primo capitolo può essere portata a termine in poco più di 7 ore, che diventano appena 9 per i completisti.

Su Xbox Wire viene infine rivelato che Senua's Saga: Hellblade 2 verrà venduto a prezzo budget, 49,99 dollari per essere precisi - e, ribadiamo, solo tramite download.

Il fatto che, nonostante la lunga gestazione, Hellblade 2 duri meno di una decina di ore potrebbe far storcere il naso a diversi giocatori in trepida attesa, così come la pubblicazione in formato esclusivamente digitale - ma questo è un trend destinato a consolidarsi. C'è comunque grande entusiasmo per il reveal della data di uscita (21 maggio 2024) e per l'elevata qualità che traspare dai filmati mostrati più recentemente da Microsoft e Ninja Theory.

Durante il Developer_Direct sono stati presentati anche Indiana Jones e l'antico Cerchio, di sviluppato da MachineGames e prodotto da Todd Howard (Bethesda Softworks), e l'interessante Ara: History Untold, strategico gestionale 4X sviluppato da Oxide.