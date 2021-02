Hearthstone, Blizzard annuncia l'Anno del Grifone con tantissime novità. Eccole tutte

L'Anno del Grifone inizierà fra poche settimane su Hearthstone, introducendo diverse modifiche su larga scala, centinaia di nuove carte e nuove modalità di gioco. La nuova era arriverà con l'espansione Forgiati nelle Savane, ispirata all'iconica regione di World of Warcraft.

Con il nuovo Anno verrà lanciato anche il nuovo set Principale di Hearthstone, che sostituirà gli esistenti set Base e Classico con una selezione di 235 carte che include sia carte nuove che carte pubblicate in passato. Insieme al nuovo set di carte verrà lanciato il formato Classico, che permetterà di creare mazzi e competere usando i set di Hearthstone originali, come quando è stato pubblicato nel 2014.

Più avanti nel corso dell'anno verrà lanciata Mercenari di Hearthstone, una nuova modalità competitiva per giocatore singolo in cui i giocatori raduneranno e potenzieranno squadre di eroi e antagonisti di Azeroth per metterli alla prova in una serie sempre diversa di battaglie tattiche. I mercenari si evolveranno nel tempo in versioni più potenti ottenendo esperienza, equipaggiamento e nuove abilità mentre combatteranno in missioni generate casualmente e rigiocabili.

Tutte le novità in arrivo su Heartstone

Le novità su Hearthstone in arrivo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in pillole:

Espansione Forgiati nelle Savane: in arrivo a breve, affonda le sue radici in World of Warcraft introducendo 135 nuove carte ispirate ai personaggi e alle storie che hanno definito l'ambientazione del MMORPG. Oltre a nuove abilità e meccaniche, Forgiati nelle Savane introduce 10 servitori Mercenari Leggendari , ognuno in rappresentanza di una delle classi di Hearthstone, le cui storie si dipaneranno durante l'Anno del Grifone anche nella nuova modalità Mercenari di Hearthstone. Già disponibile al preorder, il Mega Pacchetto Forgiati nelle Savane può essere acquistato a 79,99€ e include 85 buste di carte dell'espansione (cinque delle quali sono buste Dorate, contenenti solo carte Dorate), due carte Leggendarie Dorate casuali, l'eroe alternativo Hamuul Totem Runico con il suo dorso delle carte, e gli Extra della Battaglia di Hearthstone che durano fino alla prossima espansione. Il Pacchetto di Preacquisto Forgiati nelle Savane è invece disponibile al prezzo di 49,99 €, e include 60 buste di carte dell'espansione, due carte Leggendarie casuali e il dorso delle carte Hamuul Totem Runico.

