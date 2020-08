Halo: The Master Chief Collection, supporto cross-play in arrivo su PC e Xbox One

Continua a espandersi l'offerta di Halo: The Master Chief Collection, pacchetto che include tutti i principali capitoli della saga fantascientifica. Da 343 Industries, sviluppatore della collection e dell'attesissimo Halo Infinite, arriva un annuncio che renderà senz'altro felici i fan della serie: la MCC accoglierà il supporto al cross-play entro la fine del 2020.

Halo: MCC, cross-play per i giocatori Xbox One e PC

Come spiega 343 Industries nell'ultimo update di Halo Waypoint, i giocatori della Master Chief Collection potranno finalmente accedere a un'esperienza multiplayer senza limiti, grazie all'abilitazione del cross-play tra Xbox One e PC. Il supporto verrà implementato attraverso una nuova patch, che tuttavia non ha ancora una data di rilascio.

Il prossimo aggiornamento introdurrà anche il matchmaking input based - i giocatori potranno decidere con chi giocare, tra utenti muniti di controller e quelli con mouse e tastiera - così come un browser per le partite personalizzate e la possibilità di accedere ai server di altre regioni. Nella versione PC troveremo inoltre nuove impostazioni per regolare la qualità grafica e quella audio, per ciascun titolo incluso nella collection, così come opzioni aggiuntive per il cap del framerate.

Per quanto concerne la versione Xbox One, questa avrà anche il supporto a mouse e tastiera.

Che fine hanno fatto le mod? Risponde 343 Industries

Il team di 343 Industries ha colto tale occasione per aggiornare la community in merito alle agognate mod, il cui supporto è stato continuamente posticipato nel corso degli ultimi mesi.

Gli sviluppatori dichiarano di essere ancora intenzionati a supportare il modding, tuttavia, "a causa dello spostamento delle priorità di sviluppo", lo studio può riprendere solo ora i lavori legati alla progettazione e alla pianificazione delle mod.

Uno dei principali ostacoli incontrati da 343 coincide con l'EULA (End-User License Agreement), il quale stabilisce le regole per la gestione dei contenuti realizzati dagli utenti. Ebbene, la stessa software house ci fa sapere che il suo team legale starebbe ancora lavorando alla stesura dell'accordo, ma ci assicura che il processo "è in fase avanzata".

Ricordiamo che Halo: The Master Chief Collection ha recentemente introdotto Halo 3 su PC, uno dei migliori capitoli dell'intero franchise. Come afferma la stessa 343, la versione PC verrà aggiornata nuovamente per accogliere anche Halo 3: ODST e Halo 4, il tutto entro la fine dell'anno.

La collection fa parte del catalogo di Xbox Game Pass: gli abbonati al servizio di Microsoft potranno scaricare l'intero pacchetto senza costi aggiuntivi.