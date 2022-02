Halo, la serie TV di Paramount+ è stata già rinnovata per una seconda stagione

Il 24 marzo assisteremo al debutto di Halo, la serie TV dedicata all'omonima saga fantascientifica che vede protagonista Master Chief. Lo Spartan più famoso del mondo dei videogiochi sarà interpretato dall'attore Pablo Schreiber (American Gods). Manca più di un mese al lancio dell'adattamento live-action, ma Paramount+ sembra particolarmente impaziente: il produttore ha infatti annunciato il rinnovo dello show per una seconda stagione, confermando la piena fiducia nel progetto realizzato in collaborazione con Microsoft.

Halo, confermata la seconda stagione dello show televisivo

La notizia condivisa da Paramount+ ha sorpreso sia la stampa che il pubblico, dopotutto la trasposizione televisiva di Halo è in lavorazione da svariati anni e sono stati già investiti milioni di dollari per la produzione della prima stagione in arrivo questa primavera.

In origine, ricordiamo, il progetto coinvolgeva il produttore Peter Jackson e il regista Neill Blomkamp, ma a causa di alcuni problemi legati al budget (limitato, evidentemente) i due cineasti abbandonarono Halo per concentrare i loro sforzi su District 9 (2009). Dopo un nuovo tentativo di collaborazione con Steven Spielberg e la sua Amblin Television, Xbox Entertainment Studios e Showtime hanno ordinato una serie da 10 episodi affidando il progetto a Kyle Killen, showrunner, sceneggiatore e produttore, e a Rupert Wyatt, regista e produttore esecutivo. Nel marzo 2019, Steven Kane è stato nominato co-showrunner della serie televisiva.

Stando alla pubblicazione di The Hollywood Reporter, l'annuncio di Paramount+ è arrivato in occasione di un incontro con gli investitori: durante il meeting, la compagnia ha confermato che lo sceneggiatore David Wiener (Flesh and Bone, Fear the Walking Dead) prenderà il posto di Killen e Kane come showrunner della seconda stagione di Halo. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul rinnovo o su un'eventuale finestra di lancio della prossima season.

"Siamo entusiasti di dare ai fan una seconda stagione da attendere con ansia prima di lanciare la serie il prossimo mese", ha dichiarato Tanya Giles, Chief Programming Officer presso Paramount+. "Halo offrirà un'esperienza emozionante sia per i fan del gioco che per i non giocatori, poiché unisce immagini mozzafiato con un approfondimento legato ai personaggi più iconici, il tutto ambientato in un'epica battaglia per il futuro dell'umanità".