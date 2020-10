Halo Infinite: lancio separato per multiplayer e campagna? Phil Spencer non lo esclude

Sarebbe dovuto essere uno dei titoli di lancio di Xbox Series X e Series S, così come la prima, vera killer application delle console next-gen di Microsoft. Purtroppo Halo Infinite è stato rinviato a un generico 2021, probabilmente a causa della pandemia di COVID-19 - o per le critiche ricevute dopo la prima presentazione del gioco, risalente allo scorso luglio. Gli utenti Xbox dovranno pazientare ancora un bel po', ma Phil Spencer riaccende la speranza dei fan in trepida attesa.

Halo Infinite potrebbe arrivare prima del previsto, ma 'a pezzi'

In un'intervista concessa a Stephen Totilo di Kotaku, il capo della divisione gaming di Microsoft si è espresso in merito a diverse questioni, più o meno delicate, legate al brand Xbox. Non si è parlato solo delle nuove Series X e Series S, ma anche di cross-gen e della recente acquisizione di Bethesda. Alla fine è saltato fuori il nome di Halo Infinite e il buon Phil Spencer ha dovuto dire la sua, magari aggiornando il pubblico sull'attuale stato dei lavori presso 343 Industries.

Spencer rivela di aver giocato al nuovo capitolo di Halo una settimana fa, ma ha anche dichiarato di non avere nuove informazioni al momento. I dettagli più interessanti arrivano quindi da una domanda di Totilo: nel caso in cui la campagna venga completata prima del multiplayer, o viceversa, perché non considerare un lancio separato?

Insomma, con una simile strategia Halo Infinite verrebbe rilasciato in (almeno) due parti, ma come la pensa il boss di Xbox? Arriva una risposta piuttosto vaga: "[...] Vogliamo assicurarci che le persone possano accedere a un'autentica 'esperienza Halo'. Penso che possiamo considerare opzioni del genere". Lo stesso Spencer specifica che, in ogni caso, la decisione spetta al team guidato da Bonnie Ross, Corporate Vice President di Xbox Game Studios e capo di 343 Industries.

L'opzione suggerita da Stephen Totilo si adatterebbe perfettamente ad un gioco come Halo Infinite: gli sviluppatori avevano descritto il nuovo episodio come una vera e propria piattaforma destinata a durare almeno una decina di anni. Ci avviciniamo dunque al tipico modello dei giochi-servizio (Game as a Service), che implica un costante supporto post-lancio e l'implementazione annuale di espansioni e contenuti aggiuntivi.

Lo scambio di battute tra Phil Spencer e Kotaku farà senz'altro discutere, nel frattempo attenderemo eventuali aggiornamenti da parte di 343 Industries.