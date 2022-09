Halo Infinite: cancellata la co-op locale, lancio rinviato per la Stagione 3. Forgia a novembre

Nel 2017, 343 Industries aveva promesso ai fan di Halo che tutti i futuri capitoli della serie avrebbero avuto il multiplayer split-screen, funzionalità presente sin dai tempi di Combat Evolved - fatta eccezione per la versione PC di CE Anniversary. Ebbene, questa tradizione è destinata a morire: gli sviluppatori di Halo Infinite annunciano la cancellazione della modalità multigiocatore locale, feature originariamente inclusa nella roadmap di sviluppo.

Halo rinuncia al multiplayer split-screen: co-op online ancora salvo

Nell'ultimo video-diario dedicato alla community di Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries hanno parlato delle novità in arrivo sull'ultimo capitolo con protagonista Master Chief. In sintesi, il direttore creativo Joseph Staten rivela che il suo team ha deciso di rinuciare all'implementazione della modalità cooperativa locale per poter concentrare le proprie risorse su funzionalità e caratteristiche che, a quanto pare, richiedono maggiore attenzione.

Come ben sapranno i giocatori di Infinite, un'altra 'grana' di 343i è rappresentata dalle Stagioni, ovvero gli aggiornamenti stagionali che dovrebbero portare nuovi contenuti per il multiplayer competitivo di Halo. Staten ha dunque giustificato la cancellazione della co-op locale parlando della necessità di migliorare la gestione delle Stagioni e di realizzare nuove esperienze di gioco per gli utenti di Infinite. A tal proposito, però, c'è un'altra cattiva notizia.

L'uscita della Stagione 3 è stato rinviata, come afferma Sean Barron di 343i nel suddetto video. Barron sostiene che rilasciare la terza stagione nel 2022 avrebbe avuto "un grave impatto negativo" su tutto il 2023. Stando alla roadmap appena aggiornata, la Stagione 3 sarà disponibile dal 7 marzo al 27 giugno 2023. In compenso, 343 Industries rilascerà un importante aggiornamento il prossimo 8 novembre , "il più grande e robusto update" dal lancio di Infinite.

Questo aggiornamento introdurrà, dopo un'estenuante attesa, la beta di Halo Forge. Inoltre, i giocatori potranno accedere alla versione preliminare della campagna co-op online che, a differenza della controparte 'offline', è ancora presente nella roadmap stilata da 343i.