Halo Infinite, 343 Industries ci mostra la Campagna open world: ecco il trailer

Come promesso da 343 Industries, oggi abbiamo dato un primo sguardo alla campagna single player di Halo Infinite, ultima iterazione dell'iconica serie fantascientifica. L'armatura di Master Chief torna a splendere su PC e Xbox: lo Spartan affronterà una minaccia senza precedenti, in quella che Microsoft definisce l'avventura di Halo "più grande e vasta" mai realizzata.

Il trailer presentato oggi conferma il (lieve) miglioramento del comparto tecnico, così come svela le caratteristiche più peculiari della prima campagna open world del franchise.

Halo Infinite: il primo trailer della Campagna single player

Il primo filmato dedicato al single player di Halo Infinite ci permette di dare uno sguardo approfondito a Zeta Halo, ambientazione principale del nuovo capitolo. Qui Master Chief si scontrerà con la fazione degli Esiliati, servendosi di un arsenale rinnovato - in cui trova spazio un versatile rampino - e di una nuova IA ('The Weapon') che lo assisterà durante la missione. Nel trailer, inoltre, compaiono Cortana e due nuovi misteriosi nemici.

Come si può osservare, Infinite propone un'inedita struttura open world in cui muoversi liberamente, a piedi o a bordo di uno dei veicoli disponibili. Oltre alla classica storyline ci saranno attività e incarichi secondari da portare a termine. In una sezione del filmato, ad esempio, vediamo Master Chief impegnato in quella che sembra una missione di soccorso: lo Spartan aiuta un gruppo di soldati a eliminare i nemici e a mettersi in salvo, fuggendo a bordo di un Warthog.

In maniera simile a quanto già visto in altri open world, all'interno della mappa troviamo diverse location, come avamposti e strutture aliene. Master Chief ha a sua disposizione un albero di abilità aggiuntive sbloccabili tramite i cosiddetti Spartan Cores: tra gli equipaggiamenti disponibili c'è il Thruster, uno scatto laterale che ci consente di evitare gli attacchi in arrivo; a sua volta, il Thruster può essere potenziato con un upgrade che aggiunge un effetto di invisibilità.

Al termine della presentazione, Microsoft e 343 Industries hanno confermato la data di uscita di Halo Infinite: il prossimo capitolo della saga fantascientifica sarà disponibile dall'8 dicembre 2021, per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e, pertanto, potrà essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.