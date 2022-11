Half-Life Alyx riceve la sua prima espansione sviluppata dalla community: Levitation

A due anni dal lancio, Half-Life Alyx accoglie la mod Levitation: si tratta della prima espansione del gioco VR, seppur non sia ufficiale. La mod, infatti, è stata realizzata da alcuni sviluppatori membri della community ed è disponibile al download gratuito direttamente dal Workshop di Steam.

Pur trattandosi di un'espansione fan-made è stata accolta con enorme entusiasmo, con una valutazione di cinque stelle su cinque. Il pacchetto si divide in cinque parti, delle quali la prima è necessaria per avviare il gioco, mentre le altre quattro vengono automaticamente scaricate durante il gameplay.

Per quanto riguarda la storia, il giocatore è invitato a tornare a City-17 ed in particolare nel Settore X. La protagonista della campagna principale dovrà indagare su un edificio fluttuante apparso nella suddetta zona e sul fenomeno che lo porta a levitare.

All'interno della struttura due membri della resistenza sono rimasti dispersi, Berry e Maya, e toccherà ad Alyx risolvere il mistero. La mod aggiunge circa 4 ore di gioco e si colloca esattamente dopo gli eventi affrontati nella campagna: una vera e propria espansione in attesa di un eventuale sequel ufficiale.

Questa mod include diverse novità, tra cui nuove animazioni e un nuovo doppiaggio. In particolare, ad aver emozionato i giocatori è soprattutto il level design ad opera dell'utente FMPONE. È giusto ricordare che Half-Life Alyx è un capitolo disponibile (ufficialmente) solo in realtà virtuale, ragione per cui sarà indispensabile possedere un casco VR per godere del titolo.