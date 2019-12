Half-Life Alyx: diamo una prima occhiata al gameplay del titolo VR

Sin dal suo annuncio risalente allo scorso novembre, Half-Life Alyx ha conquistato l’attenzione di numerosi giocatori, tra i fan dello storico franchise e gli appassionati della virtual reality. Ricordiamo, infatti, che il prossimo episodio della serie Half-Life è un gioco VR in sviluppo presso Valve ed è previsto per marzo 2020.

Lo scenografico reveal trailer ci aveva decisamente convinti, ma solo oggi possiamo farci un’idea in merito al gameplay di Half-Life Alyx, con un primo filmato off-screen diffuso su YouTube.

Half-Life Alyx: le premesse sono davvero promettenti

L’autore del video in questione è Tested, canale tech fondato dal conduttore televisivo Adam Savage. L’editor Norman Chan, al fianco dell’ex-collega Will Smith, ha avuto la possibilità di mettere le mani su una versione preliminare del nuovo Half-Life, testando il particolare sistema di comandi basato sull’utilizzo di due motion controller. È stata l’occasione perfetta per osservare Alyx in azione e dare una prima occhiata al coinvolgente sistema di shooting.

La prova di Chan e Smith si è focalizzata sull’utilizzo di otto diversi headset VR per interagire con Half-Life Alyx. Si parte dunque da Valve Index, il più recente visore lanciato da Valve lo scorso giugno, che si è rivelata una delle migliori scelte tra le diverse periferiche sperimentate durante l’hands-on; nel test sono stati utilizzati, tra gli altri, anche Oculus Rift, Oculus Quest e HTC Vive.

Come specifica Chan, è importante che il visore scelto per Half-Life Alyx sia leggero e comodo da indossare, trattandosi di un titolo VR che richiederà lunghe sessioni di gioco - a differenza di molti altri titoli in realtà virtuale, che si prestano a partite più brevi.

I motion controller giocano un ruolo fondamentale, consentendo all’utente di raccogliere e impugnare oggetti, ricaricare le armi e, ovviamente, puntare e sparare: ogni movimento avviene in maniera naturale e il tutto viene trasposto su schermo con grande fluidità, il che è un’ottima notizia. Anche sul comparto grafico le premesse sembrano ottime, con livelli qualitativi pressoché simili a quelli dei tradizionali giochi di ultima generazione.

I risultati riscontrati da questa prima prova sono alquanto positivi e lasciano ben sperare in merito al futuro Half-Life Alyx. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal marzo 2020 su PC e, stando ai rumor, potrebbe sbarcare persino su PlayStation VR - con Valve che non esclude un eventuale portino per il visore di Sony. Cosa pensate del nuovo Half-Life?