Half-Life 2 visivamente meraviglioso grazie a questa mod che introduce il Path Tracing

Half-Life 2 Path Tracing evidenzia una grafica sensazionale grazie alla migliore gestione della luce, che ora interagisce realisticamente con gli ambienti, mentre tutte le fonti di luce proiettano la loro ombra. Lo ha realizzato ‘Igor Zdrowowicz‘ servendosi dello strumento RTX Remix Runtime, appena rilasciato da NVIDIA.

Si tratta di uno strumento molto potente che, in linea teorica, può sostituire il lavoro di quelle software house che realizzano remastered di vecchi giochi del passato. NVIDIA RTX Remix Runtime accede alle risorse originali delle scene di gioco e le sostituisce dopo aver applicato le tecnologie RTX, Path Tracing, DLSS 3 e Reflex.

Zdrowowicz ha anche realizzato un video del suo lavoro, ancora "work in progress", e che quindi necessita delle dovute rifiniture. Purtroppo non ha ancora messo a disposizione la sua mod per il download, ma ha rilasciato una gallery di bellissimi screenshot!

A proposito di Path Tracing, non perdete le ultime novità che riguardano Cyberpunk 2077!